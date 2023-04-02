Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 mayıs seçimlerinde ikinci tura kalacak iki ismi duyurdu

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oğan, "Seçim ikinci tura kalır. İki aday kalır. Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalır." dedi.

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tv100 ekranında her pazar yayınlanan Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti'ne bu hafta Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan konuk oldu.

Sinan Oğan, adaylığı çin imza topla süreciyle ilgili yaşadığı zorlukları , "İmza toplama süreci biraz sıkıntılı geçti. Mesele şu değil '100 bin imza toplamak sıkıntılı' o değil. İnsanları mesai saatleri içerisinde İstanbul'da insanları bir buçuk iki saat yol gitmeye mecbur ettiler. İnanılmaz bir bürokrasi vardı. Ekranların karartılması dahil imza toplanmasını engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Türkiye gibi bir ülkeye bu yakışmadı. E-devletten imza verilebilirdi. Zorlaştırmak için her şeyi yaptılar" diyerek anlattı.

Seçimin ikinci tura kalacağını söyleyen Oğan, "İkinci tura kalacak. Sinan Oğan ve Kılıçdaroğlu kalacak" dedi. İşte Sinan Oğan'ın açıklamaları...

"İmza toplama süreci biraz sıkıntılı geçti. Mesele şu değil '100 bin imza toplamak sıkıntılı' o değil. İnsanları mesai saatleri içerisinde İstanbul'da insanları bir buçuk iki saat yol gitmeye mecbur ettiler. İnanılmaz bir bürokrasi vardı. Ekranların karartılması dahil imza toplanmasını engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Pazar günü 47 bin imza atıldı. Bir günde oldu bu. İlk gün toplanması diye bir şey yok. CHP dahil herkes 2018'de çoklu adayı teşvik ediyordu. Bugün böyle bir durum yok. Bugün CHP dahil herkes bize engel olmak içiin ellerinden geleni yaptılar. Türkiye gibi bir ülkeye bu yakışmadı. E-devletten imza verilebilirdi. Zorlaştırmak için her şeyi yaptılar.

Adaylardan hiçbirinin beni zorlayacağını düşünmüyorum. Hepsiyle sizin karşınızda, sizin kanalınızda yan yana gelmeye hazırım. Sayın Erdoğan her konuşmasında kusuyor. Konuşmak yerine kusuyor. Artık kusmayı bırakın, konuşun Sayın Erdoğan. Türkiye'yi yordunuz. Sinan Oğan'ı saymaya bile gerek yok diyerek Atatürkçüleri, milliyetçileri yok sayıyor.

"Yüzde 9 ile 16 arasında bir kitleyi konsolide ettiğimizi görüyorum"

Pazartesi itibariyle yapılacak anketleri dikkate almamız lazım. Bazı açıklanan anketlere gönderme yapmak istiyorum. 1 Mart-30 Mart arası anket yapılmış. Diğerlerini 30 gün saymış, beni bir gün saymış. İnsaf. Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu, kendilerini yüzde 50'ye sahip sayıyorlar. Yüzde 30'a sahipler. Ben siyasi yelpaze bazında konuşuyorum. Muhafazakarlar var onların adayı var sayın Erdoğan sol ve sosyal demokratlar var onların da adayı var sayın Kılıçdaroğlu ve Türk Milliyetçileri ve Atatürkçüler var onların da adayı Sinan Oğan'dır. Bugün Sinan Oğan da yüzde 30'un adayıdır. Atatürkçülerin, milliyetçilerin yüzde 30'u Sinan Oğan'ı destekliyor. Bu oranın daha çok artabileceğini düşünüyorum. Yüzde 9 ile 16 arasında bir kitleyi konsolide ettiğimizi görüyorum.

"HDP'yle de Hüda-Par'la da asla görüşmem"

Bugün Hüda-Par ile HDP arasında sıkışmış iki ittifak var. Atatürkçülere, milliyetçilere 'gelin bunlara oy verin' diyorlar. Türk milliyetçileri bunu yapmaz. Atatürkçüler yapmaz. Bu insanlar bu alana sıkıştırılacak insanlar değiller.

HDP'yle de Hüda-Par'la da asla görüşmem. Biri Kızıl Kürdistan, diğeri Yeşil Kürdistan kurmak istiyor. Asla bir araya gelmem, konuşmam. Kürt kardeşlerimin oylarına talibim. Bu ülkeye demokrasi geldiğinde onların da zaten bir sorunu kalmayacak. Bu ülkede hep beraber yaşayabiliriz.

"Sığınmacıları geri göndereceğiz"

Sığınmacıları hukuk çerçevesinde geri göndereceğiz. Gitmek istemeyen olduğu takdirde BM tanımında olduğu gibi kamplara yerleştiririz. Buradaki ayrıcalıkları ellerinden alınınca zaten durmak istemezler. Afganı, Suriyelisi hemen diploma alıyor, bizim vatandaşımıza onay verilmiyor. Bu ayrıcıklarını kaldıracak, geri göndereceğiz.

Yapay zekaya önem vereceğiz. İşsiz kalmaktan kimse endişe etmesin. Dünya buraya gidiyor. Şu an bu teknolojiyi bilen, önem veren tek aday benim. Sorunları ve geleceği gören bir ittifakız. Biz yargıyı bile yapay zeka ile yürütmeyi planlıyoruz. Öyle davalar var ki yıllarca sürüyor. Yargının yükünü hafifletmek için bazı davalarda bu teknoloji kullanılabilir.

"İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz"

Bürokraside, valiliklerde, her yer siyaset yapanlar bıyıklı. Bunu değiştirmek istiyorum. Biz bunu değiştireceğiz. Kadına süs çiçeği muamelesi yapılmasını kaldıracağız. Eşitlik olacak. İstanbul Sözleşmesini bu destekliyorum. İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz.

İkinci tura Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalır

Seçim ikinci tura kalır. İki aday kalır. Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalır. Brezilya Başkanı'nın bir lafı vardı, sol jargondur ama ben severim. Biz cennet vaat etmiyorum ama cehennemin kapılarını kapatmayı vaat ediyoruz.

Mustafa Sarıgül'le dostluğumuz var. Çok kıymetli bir siyasetçi. Sağlam bir kitlesi var. Bize de sempatiyle bakıyorlar. Cumhurbaşkanlığında bizi desteklemelerinden memnun oluruz.

Yavuz Ağıralioğlu'yla istifası sonrasında nezaket görüşmesi yaptık. Hayırlı olmasını ve siyaset hayatında başarılar dilediğimi söyledim. Bir yanıt beklenen bir görüşme değildi.