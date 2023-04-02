Sürücü ve yolcunun yaralandığı kazada olayı duyup gelen baba bir anda yere yığılıp kaldı

Kalp krizi geçirdi

Baba Yılmaz'ın birden fenalaşıp yere yığılması üzerine olay yerine başka ambulans gelene kadar diğer ambulans da beklemek zorunda kaldı. Ambulansta görevli sağlık ekibi, kalp hastası ve bypass geçirdiği öğrenilen Ahmet Yılmaz’a ilk müdahaleyi yaparken, gelen diğer ekibe teslim ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.