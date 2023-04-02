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İYİ Parti yurt dışındaki seçmenin sandığa gitmesi için kampanya düzenleyecek

İYİ Parti yurt dışındaki seçmenin sandığa gitmesi için kampanya düzenleyecek

 İYİ Parti, yurt dışındaki seçmenin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılımını teşvik etmek amacıyla kampanya düzenleyecek.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere hazırlık çerçevesinde partisinin yurt dışı temsilcileriyle Ankara'da bir araya gelerek, gurbetçilerin sorun ve sıkıntılarıyla beklentilerini istişare etti.

İYİ Parti ayrıca yurt dışındaki seçmenin sandığa katılımını sağlayacak çalışmalar üzerinde de duruyor.

"Demokrasiye katkı verin, lütfen gelin oyunuzu kullanın" kampanyasıyla sandık bölgesine uzak yerde ikamet eden ya da yaşadığı bölgede sandık bulunmayan gurbetçilerin oy kullanması için taşıma yapacak İYİ Parti, gençler için de "Demokrasiye katkını ver, ülkene sahip çık, arkadaşını al arabanın marşına bas ve sandığa getir" sloganıyla kampanya düzenleyecek.

 Yeni yurt dışı seçim bölgelerine atama

Bu arada İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için ilk kez sandık kurulacak Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz ve Slovakya'ya sandık görevlisi, Karadağ ve Tanzanya'ya ise temsilci atadı.

İYİ Partinin sandık kurulacak 75 ülkenin tamamında görevlisi, 39'unda ise yurt dışı temsilciliği bulunuyor.

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