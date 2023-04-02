BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için skor verdi: Şampiyonluk turunu Sami Yen'de atarız

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için skor verdi: Şampiyonluk turunu Sami Yen'de atarız

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, şampiyonluk yarışını değerlendirerek, “Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak. Takım iyi gidiyor. Şampiyonluk turunu Sami Yen'de atarız” dedi.

Abone ol

Fenerbahçe’de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin iftarına katıldı. İftara Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekili Mithat Yenigün, eski yöneticiler İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Murat Özaydınlı, Mahmut Uslu ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri de katıldı.

Fotospor’un haberine göre Aziz Yıldırım, geceye katılanlara sohbet etti. Çok konuşulacak sözler kullandı.

"Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak"

Yıldırım, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki durumunu değerlendirerek, “Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak. Takım iyi gidiyor. Şampiyonluk turunu Sami Yen'de atarız” ifadelerini kullandı.

Sevilla'ya pisi pisine elendik

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu’nda Sevilla’ya elenmesini değerlendiren Yıldırım, “Sevilla'ya pisi pisine elendik” diye konuştu.

"Beşiktaş'ı 2-0 ya da 3-0 yeneriz"

Beşiktaş derbisi için konuşan Aziz Yıldırım, “Beşiktaş'ı yarın 2-0 ya da 3-0 yeneriz” ifadesini kullandı.

Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı olacağı iddialarına ilişkin olarak, “Beni hiç tanımamışsınız. Siyasetle işim olmaz” dedi.

Yeniden aday olmayacak

Yıldırım yeniden aday olması yönündeki istekler için, “Başkan olacak ne gençler var. Gençlerin önünü açın” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sürücü ve yolcunun yaralandığı kazada olayı duyup gelen baba bir anda yere yığılıp kaldı
Foto Galeri Sürücü ve yolcunun yaralandığı kazada olayı duyup gelen baba bir anda yere yığılıp kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 mayıs seçimlerinde ikinci tura kalacak iki ismi duyurdu
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 mayıs seçimlerinde ikinci tura kalacak iki ismi duyurdu
İYİ Parti yurt dışındaki seçmenin sandığa gitmesi için kampanya düzenleyecek
İYİ Parti yurt dışındaki seçmenin sandığa gitmesi için kampanya düzenleyecek
F1 Avustralya Grand Prix'sini Verstappen kazandı
F1 Avustralya Grand Prix'sini Verstappen kazandı
BMGK dönem başkanlığı Rusya'ya geçti Ukrayna 'en kötü 1 Nisan şakası' dedi
BMGK dönem başkanlığı Rusya'ya geçti Ukrayna 'en kötü 1 Nisan şakası' dedi
Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ın kent merkezleri ayağa kaldırılıyor
Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ın kent merkezleri ayağa kaldırılıyor
Domatesin miktarı artıyor, fiyatı düşüyor
Domatesin miktarı artıyor, fiyatı düşüyor
Selvi Kılıçdaroğlu: Ben First Lady unvanı peşinde değilim...
Selvi Kılıçdaroğlu: Ben First Lady unvanı peşinde değilim...
Dünya sıralaması için Kapadokya'da pedal bastılar
Dünya sıralaması için Kapadokya'da pedal bastılar
YouTuber Danla Bilic takıntılı hayranından şikayetçi oldu
YouTuber Danla Bilic takıntılı hayranından şikayetçi oldu
Termal villada şüpheli ölüm! Arkadaşları buldu
Termal villada şüpheli ölüm! Arkadaşları buldu
10 ilde eş zamanlı operasyon: 61 şüpheli gözaltında
10 ilde eş zamanlı operasyon: 61 şüpheli gözaltında
Rupert Murdoch, beşinci nişanlısına öyle bir yüzük aldı ki fiyatını duyan inanamadı!
Rupert Murdoch, beşinci nişanlısına öyle bir yüzük aldı ki fiyatını duyan inanamadı!