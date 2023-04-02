Aziz Yıldırım Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için skor verdi: Şampiyonluk turunu Sami Yen'de atarız

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, şampiyonluk yarışını değerlendirerek, “Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak. Takım iyi gidiyor. Şampiyonluk turunu Sami Yen'de atarız” dedi.

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Fenerbahçe’de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin iftarına katıldı. İftara Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekili Mithat Yenigün, eski yöneticiler İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Murat Özaydınlı, Mahmut Uslu ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri de katıldı.

Fotospor’un haberine göre Aziz Yıldırım, geceye katılanlara sohbet etti. Çok konuşulacak sözler kullandı.

"Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak"

Yıldırım, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki durumunu değerlendirerek, “Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak. Takım iyi gidiyor. Şampiyonluk turunu Sami Yen'de atarız” ifadelerini kullandı.

Sevilla'ya pisi pisine elendik

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu’nda Sevilla’ya elenmesini değerlendiren Yıldırım, “Sevilla'ya pisi pisine elendik” diye konuştu.

"Beşiktaş'ı 2-0 ya da 3-0 yeneriz"

Beşiktaş derbisi için konuşan Aziz Yıldırım, “Beşiktaş'ı yarın 2-0 ya da 3-0 yeneriz” ifadesini kullandı.

Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı olacağı iddialarına ilişkin olarak, “Beni hiç tanımamışsınız. Siyasetle işim olmaz” dedi.

Yeniden aday olmayacak

Yıldırım yeniden aday olması yönündeki istekler için, “Başkan olacak ne gençler var. Gençlerin önünü açın” diye konuştu.