Gökbakar'a cevap veren Kerem Kınık'a AK Partili Bülent Turan'dan tepki: İşinize odaklansanız artık!

Kızılay'ın depremlerde çadır satışı yapması günlerce konuşulmuştu. Bu nedenle eleştirilerin hedefi olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a en fazla tepki gösteren isimlerden biri de oyuncu Şahan Gökbakar'dı. İkili arasında karşılıklı atışmalar yaşanmıştı. Kendisine bir kez daha sataşan Gökbakar'a yanıt veren Kerem Kınık bu kez AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın sert tepkisiyle karşılaştı.

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Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıkmış ve bu nedenle Kızılay Başkanı Kerem Kınık, tepkilerin odağına oturmuştu.

Kerem Kınık, kendini "Atatürk'ün emri ile İsmet Paşa'nın onayı ile yapılan çadır satışları var" diye savunarak Murat Ağırel'in araştırdığı belgeleri paylaştı. Ancak Ağırel, "Sayın Başkan ne yazık ki Atatürk ve İsmet İnönü'nün emri ve oluru ile satılan tek bir çadır yoktur" dedi.

Gökbakar yine Kerem Kınık'a sataştı

Kerem Kınık'la daha önce "çadır" mevzusu nedeniyle birçok kez polemiğe giren oyuncu Şahan Gökbakar, Ağırel'in paylaşımını alıntılayarak Kerem Kınık'a sataştı. Gökbakar, "Keremin mumu, Murat Ağırel'e kadar yanar. Afet anında, millet açıktayken Kızılay'dan çadır satan Kerem, kendini Atatürk ve İsmet İnönü'ye iftira atarak savunmaya kalkmıştı. Yokmuş öyle bir şey... ha bu arada ne oldu seni milletvekili adayı yapmıyorlar mı?" dedi.

"Şahancım birbirimize bulaşmadan yaşamaya başlamıştık"

Gökbakar'a yanıt veren Kınık ise şu paylaşımı yaptı: "Şahancım ne güzel biz deprem bölgesinde sen Marmaris'te birbirimize bulaşmadan yaşamaya başlamıştık. Ama bu müfteri ifaden beni cevaba mecbur etti. Murat Ağırel'in yazısına cevabım aşağıda. Bu arada davetimiz baki gel depremzedelerimize birlikte hizmet edelim. Hem devletimiz ve gönüllüler sahayı çok hızlı toparladı ilk zamanlarda duyduğun endişeler de yok artık merak etme."

Bülent Turan: Şahancım ne, bulaşmak ne? Bu nasıl üslup?

Kerem Kınık ve Şahan Gökbakar'ın atışmasına AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tepki gösterdi. Kınık'a yönelik konuşan Turan, "Allah aşkına 'Şahancım' ne, 'bulaşmak' ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!" dedi.