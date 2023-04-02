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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sınırda görevli askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sınırda görevli askerlere seslendi

Afgan kaçakların Türkiye'ye akın ettiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu sınır birliklerine seslenerek "Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Afgan kaçakların Türkiye’ye akın ettiğini dile getirip sınırda görev yapan askerlere seslendi. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin." ifadelerini kullandı.

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