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DEAŞ'a ödeme yaptığı ortaya çıkan Lafarge eski CEO'su: Öğrendiklerimi yargıya aktaracağım

DEAŞ'a ödeme yaptığı ortaya çıkan Lafarge eski CEO'su: Öğrendiklerimi yargıya aktaracağım

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yardım ettiği ortaya çıkan ve milyonlarca dolar ceza ödemeye mahkum edilen Fransız çimento şirketinin eski CEO'su Bruno Lafont çarpıcı açıklamalar yaptı. Lafont, Suriye'deki faaliyetlerine devam edebilmek için DEAŞ'a ödeme yaptığı ortaya çıkan şirkete, Fransız istihbaratının sızmış olduğunu ileri sürdü.

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"Son yıllarda öğrendiklerimi yargıya aktaracağım" dedi. Dönemin devlet yetkililerini işaret etti. "İfadeleri alınmalı" çağrısında bulundu.

Lafarge, dünyanın en büyük çimento şirketlerinden biri. Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile derin ilişkiler içindeydi. Mart 2011'de başlayan iç savaşa rağmen ülkede faaliyetini sürdürmeyi başardı.

Bunun için 2011'den 2015 yılına terör örgütü DEAŞ'in da aralarında bulunduğu silahlı gruplara milyonlarca euro ödedi. Teröristler ise şirketten satın aldığı çimentoları yıllarca sığınak ve tünel yapımında kullandı.

Şirket hakkında Haziran 2017'de soruşturma açıldı. Üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlandı. "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul eden şirket, 777 milyon dolar'dan fazla ceza ödemeye razı oldu.

Şirketin 2015'e dek CEO'luğunu yapan Bruno Lafont, Fransız Liberation gazetesine konuştu. Çarpıcı açıklamalar yapan Lafont, "Fransız devleti ve istihbarat servisleri ile Lafarge arasında çok özel bir ilişki varmış" diyen Lafont, "Son yıllarda öğrendiğim her şeyi yargıya aktaracağım." dedi.

"Ödemelerden haberim yoktu"

Lafont, dönemin istihbarat ve devlet yetkililerinin İfadelerinin alınması gerektiğini dile getirdi. Eski CEO, fabrikada devletin yürüttüğü faaliyetlerden ve terör gruplarına yapılan ödemelerden ise haberdar olmadığını savundu.

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