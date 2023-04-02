BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  POLİTİKA

Eşinin bıçaklayıp asit dökerek öldürdüğü hakim toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eşinin bıçaklayıp asit dökerek öldürdüğü hakim toprağa verildi

Kadıköy’de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanıp üzerine kızgın yağ dökülen hakim Heybeliada'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Abone ol

Kadıköy’de geçtiğimiz Cuma günü hakim olan eşi Necmi Arslan (54) ile tartışan Hande Arslan (43) önce eşini bıçakladı ardından kızgın yağ dökerek yaktı.

Olayın ardından 3. kattan atlayarak intihar eden Hande Arslan, geçtiğimiz Cumartesi günü Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Anadolu Adliyesi’nde hakim olan Necmi Arslan ise bugün öğle namazını müteakip Heybeliada’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Necmi Arslan için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir Erdek'te kıyıya Caretta Caretta vurdu
Balıkesir Erdek'te kıyıya Caretta Caretta vurdu
Levent Üzümcü’den milletvekili adaylığı açıklaması: Evet teklifler geldi...
Levent Üzümcü’den milletvekili adaylığı açıklaması: Evet teklifler geldi...
Gaziantep’te narkotik operasyonu: 23 gözaltı
Gaziantep’te narkotik operasyonu: 23 gözaltı
Gökbakar'a cevap veren Kerem Kınık'a AK Partili Bülent Turan'dan tepki: İşinize odaklansanız artık!
Gökbakar'a cevap veren Kerem Kınık'a AK Partili Bülent Turan'dan tepki: İşinize odaklansanız artık!
DEAŞ'a ödeme yaptığı ortaya çıkan Lafarge eski CEO'su: Öğrendiklerimi yargıya aktaracağım
DEAŞ'a ödeme yaptığı ortaya çıkan Lafarge eski CEO'su: Öğrendiklerimi yargıya aktaracağım
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sınırda görevli askerlere seslendi
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sınırda görevli askerlere seslendi
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
DEVA Partisi’nden istifa eden 3 isim AK Parti’ye Katıldı
DEVA Partisi’nden istifa eden 3 isim AK Parti’ye Katıldı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için skor verdi: Şampiyonluk turunu Sami Yen'de atarız
Aziz Yıldırım Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için skor verdi: Şampiyonluk turunu Sami Yen'de atarız
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 mayıs seçimlerinde ikinci tura kalacak iki ismi duyurdu
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 mayıs seçimlerinde ikinci tura kalacak iki ismi duyurdu
İYİ Parti yurt dışındaki seçmenin sandığa gitmesi için kampanya düzenleyecek
İYİ Parti yurt dışındaki seçmenin sandığa gitmesi için kampanya düzenleyecek
F1 Avustralya Grand Prix'sini Verstappen kazandı
F1 Avustralya Grand Prix'sini Verstappen kazandı