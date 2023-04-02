Levent Üzümcü’den milletvekili adaylığı açıklaması: Evet teklifler geldi...

Oyuncu Levent Üzümcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beni milletvekili olmam yönünde harekete geçirmeye çalışıyorsunuz, teşekkür ederim hepinize. Teklifler geldi, sağ olsunlar kıymetli hissettirdiler. Ancak ben mesleğime devam edeceğim" dedi.

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Twitter hesabından bir açıklama yapan Levent Üzümcü, milletvekili teklifleri aldığını belirterek “Ben mesleğime devam edeceğim” dedi. Üzümcü, şu ifadeleri kullandı:

“Beni milletvekili olmam yönünde harekete geçirmeye çalışıyorsunuz, teşekkür ederim hepinize. Ben bir tiyatro oyuncusuyum ve mesleğimi çok seviyorum. Siyaset benim işim değil. Ancak her insan siyasetin içindedir, bu da bir gerçek.”

“Evet teklifler geldi, sağ olsunlar kıymetli hissettirdiler. Ancak ben mesleğime devam edeceğim. Neden mi? Çünkü ben Ege’nin yollarını yaparken soğuktan eline İngiliz anahtarı yapışan bir işçinin çocuğuyum, 25 yıllık emeğinin sonunda şu an aldığı emekli maaşı asgari ücretin altında.”

“Bugün 2,5 yıl vekillik yapan bir milletvekili çuvalla emekli maaşı alma hakkı kazanıyor. Bunu değiştirin o zaman belki düşünürüm.”