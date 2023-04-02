İran’da katliam gibi kazalar! Bayram tatilinde 766 kişi öldü

İran’da 15 günlük Nevruz Bayramı tatili boyunca şehirlerarası seyahatlerde meydana gelen trafik kazalarında 766 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 900 kişi yaralandı.

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İran Karayolları Genel Müdürü Hasan Mumini, ülkede Nevruz Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi. Nevruz Bayramı tatilinde devam eden yağışların trafik kazalarında etkili olduğunu belirten Mumini, “Nevruz tatilinin başladığı 15 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında 462 milyon 348 bin 191 araç şehirlerarası geçiş yaptı. Maalesef tatil süresince yaşanan trafik kazalarında 766 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 900 kişi ise yaralandı” ifadelerini kullandı.

Meydana gelen kaza ve can kayıplarında önceki yıla göre artış yaşandığını söyleyen Mumini, "Geçtiğimiz yıl ülke genelinde Nevruz Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 431 kişi hayatını kaybetmişti" şeklinde konuştu.

İran'da, aşırı hız, dikkatsizlik, hatalı sollamalar ve şehirler arası araç yoğunluğu trafik kazalarının meydana gelmesinin başlıca nedenleri olarak gösteriliyor. Ülkede yaklaşık 2 haftanın üzerinde süren Nevruz Bayramı tatili boyunca İranlılar aile ziyaretleri, geziler ve şehirlerarası seyahatler gerçekleştiriyor. Bu durum şehirlerarası yollarda trafik kazalarının artmasına neden oluyor.