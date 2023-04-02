BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  SEÇİM

Yeniden Refah Partisi milletvekili aday tespitinde ince eleyip sık dokuyacak

Yeniden Refah Partisi milletvekili aday tespitinde ince eleyip sık dokuyacak

Yeniden Refah Partisi'nde milletvekili aday listelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde yüz yüze mülakatlar başladı.

Abone ol

Seçimlere Cumhur İttifakı ile ortak girecek olan Yeniden Refah Partisi'nde milletvekili aday listelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde yüz yüze mülakatlar başladı.

Parti Genel Merkezinde milletvekili aday adayları ile yüz yüze yapılan mülakatlar, 3 Nisan'a kadar yoğun bir şekilde devam edecek.

Aday adaylarında liyakat esas alınacak

14 Mayıs’taki seçimlerinde Cumhur İttifakı ile hareket etme kararı alan Yeniden Refah Partisi’nde, aday adaylığı için başvuru yapan 2 bin 497 milletvekili aday adayı için hafta içi yapılan temayül yoklamasının ardından, 1 Nisan Cumartesi itibariyle yüz yüze mülakatlar başladı. Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan 9 komisyon, milletvekili aday adayları ile mülakatlarda ince eleyip sık dokuyacak ve aday belirlemede liyakat esas alınacak.

Son kararı Genel Başkan Erbakan başkanlığındaki komisyon verecek
3 Nisan'a kadar devam edeceği belirtilen mülakatlar sonrası hazırlanacak raporlar, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın başkanlığındaki üst komisyona iletilecek.
Öte yandan, çalışmalarına mülakatlar sonrası başlaması beklenen üst komisyonun ise kesin listeleri 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası obruklar oluşmaya başladı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası obruklar oluşmaya başladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve GKRY'ye 'anlaşma' tepkisi!
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve GKRY'ye 'anlaşma' tepkisi!
ABD'de 1 trilyonluk fiyasko! ABD'li generalden F-35 itirafı sadece 162"si savaşa hazır
ABD'de 1 trilyonluk fiyasko! ABD'li generalden F-35 itirafı sadece 162"si savaşa hazır
Rusya, Ukrayna'da yine şehir vurdu: 6 sivil ölü, 8 sivil yaralı
Rusya, Ukrayna'da yine şehir vurdu: 6 sivil ölü, 8 sivil yaralı
Rusya, Kostiantynivka'yı vurdu! Ölenler ve yaralılar var
Rusya, Kostiantynivka'yı vurdu! Ölenler ve yaralılar var
Elazığ’da aşırı yağışlar nedeniyle köy yolu yarıldı
Elazığ’da aşırı yağışlar nedeniyle köy yolu yarıldı
Eşinin bıçaklayıp asit dökerek öldürdüğü hakim toprağa verildi
Eşinin bıçaklayıp asit dökerek öldürdüğü hakim toprağa verildi
Balıkesir Erdek'te kıyıya Caretta Caretta vurdu
Balıkesir Erdek'te kıyıya Caretta Caretta vurdu
Levent Üzümcü’den milletvekili adaylığı açıklaması: Evet teklifler geldi...
Levent Üzümcü’den milletvekili adaylığı açıklaması: Evet teklifler geldi...
Gaziantep’te narkotik operasyonu: 23 gözaltı
Gaziantep’te narkotik operasyonu: 23 gözaltı
Gökbakar'a cevap veren Kerem Kınık'a AK Partili Bülent Turan'dan tepki: İşinize odaklansanız artık!
Gökbakar'a cevap veren Kerem Kınık'a AK Partili Bülent Turan'dan tepki: İşinize odaklansanız artık!
DEAŞ'a ödeme yaptığı ortaya çıkan Lafarge eski CEO'su: Öğrendiklerimi yargıya aktaracağım
DEAŞ'a ödeme yaptığı ortaya çıkan Lafarge eski CEO'su: Öğrendiklerimi yargıya aktaracağım