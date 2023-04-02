Yeniden Refah Partisi milletvekili aday tespitinde ince eleyip sık dokuyacak

Yeniden Refah Partisi'nde milletvekili aday listelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde yüz yüze mülakatlar başladı.

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Seçimlere Cumhur İttifakı ile ortak girecek olan Yeniden Refah Partisi'nde milletvekili aday listelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde yüz yüze mülakatlar başladı.

Parti Genel Merkezinde milletvekili aday adayları ile yüz yüze yapılan mülakatlar, 3 Nisan'a kadar yoğun bir şekilde devam edecek.

Aday adaylarında liyakat esas alınacak

14 Mayıs’taki seçimlerinde Cumhur İttifakı ile hareket etme kararı alan Yeniden Refah Partisi’nde, aday adaylığı için başvuru yapan 2 bin 497 milletvekili aday adayı için hafta içi yapılan temayül yoklamasının ardından, 1 Nisan Cumartesi itibariyle yüz yüze mülakatlar başladı. Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan 9 komisyon, milletvekili aday adayları ile mülakatlarda ince eleyip sık dokuyacak ve aday belirlemede liyakat esas alınacak.

Son kararı Genel Başkan Erbakan başkanlığındaki komisyon verecek

3 Nisan'a kadar devam edeceği belirtilen mülakatlar sonrası hazırlanacak raporlar, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın başkanlığındaki üst komisyona iletilecek.

Öte yandan, çalışmalarına mülakatlar sonrası başlaması beklenen üst komisyonun ise kesin listeleri 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunması bekleniyor.