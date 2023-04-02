Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası obruklar oluşmaya başladı

KAHRAMANMARAŞ'ın NURHAK ilçesinde deprem sonrasında obruklar oluşmaya başladı. Tatlar Mahallesi ve Kürt Pınarı mevkiindeki obrukların derinlikleri 10 metreye genişlikleri ise 6 metreye ulaştı.

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Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrasında Nurhak ilçesinin Tatlar Mahallesi’nde ve Kürt Pınarı olarak adlandırılan mevkide derinliği 10 metre genişlikleri ise 6 metreye ulaşan 2 obruk oluştu. Obruklar, vatandaşların arazilerini kontrol etmeleri ile ortaya çıktı. Obruğun birinin içinin de su ile dolduğu dikkatlerden kaçmadı.

Kentte daha önce rastlanmayan bu durumun depremle birlikte ortaya çıktığını belirten vatandaşlar, sarsıntıların doğaya çok büyük zarar verdiğini hatırlattı.

Durum ile ilgili bilgi veren yöre sakinleri, “İlçemizde de deprem sonrasında obruklar görülmeye başlandı. Daha önceden rastlanmayan bir durumla karşı karşıyayız. 2 bölgemizde derinlikleri 10’ar metreye yakın obruklar oluşmuş durumda. İster istemez vatandaşımız tedirgin. Tatlar Mahallemizdeki obruk, ekili arazinin içinde oluşmuş. Diğeri ise Kürt Pınarı mevkiinde bulunuyor. Bunun da içi su ile dolmuş durumda. Yeni obruklar meydana gelmesinden endişe ediyoruz. Tedirginiz. Bilim adamlarının buraları incelemesi gerekiyor” dedi.