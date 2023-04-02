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İndirimi duyanlar akın etti mağaza açılışında izdiham yaşandı

İndirimi duyanlar akın etti mağaza açılışında izdiham yaşandı

ELAZIĞ'da ev eşyası satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. İçeri girmek isteyen kalabalık görevliler tarafından zor kontrol edildi.

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Elazığ’da yeni ev eşyaları satan mağaza, açılışına özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara hücum yaşanınca, mazağa yetkilileri durumu kontrol altına almaya çalıştı.

İçeri girişlerde kontrolü sağlamaya çalışan görevliler, vatandaşları küçük gruplar halinde aldı. İçeri alımlarda adeta izdihamlar yaşandı.

Mağaza sahibi Hüseyin Ayçiçek, “Halkımıza ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir ilgi ve talep vardı, biz yetişemedik. Fiyatlar çok uygun. Biz bu fiyatlarla bayram öncesi vatandaşlarımız faydalansın diye böyle bir günde açılış yaptık. Büyük bir izdiham yaşandı” dedi.

İndirimden faydalanan vatandaşlardan Seher Yıldırım, “İndirim çok güzel. Kızım nişanlı, ona çeyiz parçaları aldık. Fiyatlar çok uygun. Çok kalabalık, yoğun bir ilgi var. Aşırı kalabalık var" diye konuştu.

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