BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  SPOR

Sacha Boey: Galatasaray sezon başında beni satmak istedi

Sacha Boey: Galatasaray sezon başında beni satmak istedi

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla değerine değer katan Sacha Boey, kulübün sezon başında kendisini Romanya'ya satmak istediğini söyledi.

Abone ol

Süper Lig'de 26 maç sonunda topladığı 63 puan ile liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da bu sezonun flaş isimlerinden Sacha Boey dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Fransız basınında L'Equipe'e konuşan başarılı sağ bek oyuncusu, sezon başında takımdan gönderilmek istediğinin altını çizdi. Boey'un açıklaması şu şekilde:

Galatasaray sezon başında beni Romanya'ya satmak istedi. Başta bir ay boyunca U19'la antrenmanlara çıktım. Sonra Dubois sakatlandı ve maçtan 2 gün önce tekrar takımla antrenmanlara çıktım. Oynadım ve ondan sonra bir daha asla ilk 11'den çıkmadım. Performansım artık tutarlı. Transfer döneminde neler olacağını ise sezon sonu göreceğiz."

Sözleşmesi 2025'te sona eriyor

Bu sezon sergilediği istikrarlı oyunla Avrupa'dan pek çok takımı peşine takan Boey, 24 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 2.040 dakika sahada kalan Fransız oyuncu, 2 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri, mart ayında yapılan güncelleme ile transfermarkt verilerinde 11 Milyon Euro'ya yükseldi. Sacha Boey'in sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Yük gemisi Kastamonu Cide açıklarında karaya oturdu
Yük gemisi Kastamonu Cide açıklarında karaya oturdu
Ümraniyespor Konyaspor maçında 4 gol vardı uzatma dakikaları skoru belirledi
Ümraniyespor Konyaspor maçında 4 gol vardı uzatma dakikaları skoru belirledi
İndirimi duyanlar akın etti mağaza açılışında izdiham yaşandı
İndirimi duyanlar akın etti mağaza açılışında izdiham yaşandı
İran’da katliam gibi kazalar! Bayram tatilinde 766 kişi öldü
İran’da katliam gibi kazalar! Bayram tatilinde 766 kişi öldü
Denizciler dikkat! Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı
Denizciler dikkat! Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı
Yeniden Refah Partisi milletvekili aday tespitinde ince eleyip sık dokuyacak
Yeniden Refah Partisi milletvekili aday tespitinde ince eleyip sık dokuyacak
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası obruklar oluşmaya başladı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası obruklar oluşmaya başladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve GKRY'ye 'anlaşma' tepkisi!
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve GKRY'ye 'anlaşma' tepkisi!
ABD'de 1 trilyonluk fiyasko! ABD'li generalden F-35 itirafı sadece 162"si savaşa hazır
ABD'de 1 trilyonluk fiyasko! ABD'li generalden F-35 itirafı sadece 162"si savaşa hazır
Rusya, Ukrayna'da yine şehir vurdu: 6 sivil ölü, 8 sivil yaralı
Rusya, Ukrayna'da yine şehir vurdu: 6 sivil ölü, 8 sivil yaralı
Rusya, Kostiantynivka'yı vurdu! Ölenler ve yaralılar var
Rusya, Kostiantynivka'yı vurdu! Ölenler ve yaralılar var
Elazığ’da aşırı yağışlar nedeniyle köy yolu yarıldı
Elazığ’da aşırı yağışlar nedeniyle köy yolu yarıldı