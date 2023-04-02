Sacha Boey: Galatasaray sezon başında beni satmak istedi

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla değerine değer katan Sacha Boey, kulübün sezon başında kendisini Romanya'ya satmak istediğini söyledi.

Abone ol

Süper Lig'de 26 maç sonunda topladığı 63 puan ile liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da bu sezonun flaş isimlerinden Sacha Boey dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Fransız basınında L'Equipe'e konuşan başarılı sağ bek oyuncusu, sezon başında takımdan gönderilmek istediğinin altını çizdi. Boey'un açıklaması şu şekilde:

Galatasaray sezon başında beni Romanya'ya satmak istedi. Başta bir ay boyunca U19'la antrenmanlara çıktım. Sonra Dubois sakatlandı ve maçtan 2 gün önce tekrar takımla antrenmanlara çıktım. Oynadım ve ondan sonra bir daha asla ilk 11'den çıkmadım. Performansım artık tutarlı. Transfer döneminde neler olacağını ise sezon sonu göreceğiz."

Sözleşmesi 2025'te sona eriyor

Bu sezon sergilediği istikrarlı oyunla Avrupa'dan pek çok takımı peşine takan Boey, 24 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 2.040 dakika sahada kalan Fransız oyuncu, 2 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri, mart ayında yapılan güncelleme ile transfermarkt verilerinde 11 Milyon Euro'ya yükseldi. Sacha Boey'in sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.