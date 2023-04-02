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Emre Kutalmış Ateşli gümüş madalya kazandı

Emre Kutalmış Ateşli gümüş madalya kazandı

Milli taekwondocu Emre Kutalmış Ateşli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota veren Grand Slam Şampiyonları Serisi’nde gümüş madalya kazandı.

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Geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan Grand Slam Şampiyonları Serisi, '2022' adıyla Çin’in Wuxi kentinde düzenlendi. Hafta içinde ilk olarak elemeleri geçmeyi başaran Emre Kutalmış Ateşli, sıkletlerinde en iyi 12 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda +80 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Grand Slam Şampiyonları Serisi, statü doğrultusunda her olimpik sıklette 1 sporcuya doğrudan olimpiyat oyunları kotası veriyor. Kendi içinde puanlama sistemi olan organizasyonda kota al

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