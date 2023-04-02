BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Vatandaşa otobüs çarpınca, yakını otomobille kalabalığa daldı

Vatandaşa otobüs çarpınca, yakını otomobille kalabalığa daldı

İSTANBUL BEYKOZ'da İETT otobüsü bir vatandaşa çarptı. Yaralanan vatandaşın bir yakını ise otomobili ile kalabalığın arasına girerek 5 kişiyi yaraladı.

Abone ol

Beykoz'da yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa, İETT otobüsü çarptı. Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği esnada yaralı yakını olduğu iddia edilen şahıs, otomobiliyle kalabalığın arasına daldı. Olayda İETT otobüsünün çarptığı kişiyle birlikte toplamda 5 kişi yaralandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz Yenimahalle Dr. Ömer Besim Paşa caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa seyir halindeki İETT otobüsü çarptı. Vatandaş çarpmanın etkisi ile yola savruldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobili ile kalabalığa daldı

Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen yaralının yakını, otomobiliyle kalabalığın içine daldı. Olayda toplamda 5 kişi yaralandı. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin konuşan çevre esnafı Ahmet Akyol, "Yolda bir tane araba duruyordu, otobüs de cadde üzerinden geldi. Adam otobüsü görmeyerek yola çıkınca otobüste çarptı. Ambulans geldi yaralıya müdahale etti. Olay yerine gelen yaralının yeğeni olaya sinirlenerek aracıyla bütün arabalara vurdu" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinop'ta İnsanlara Saldıran Sahipsiz Köpekler Toplandı
Sinop'ta İnsanlara Saldıran Sahipsiz Köpekler Toplandı
Sakarya'da kolonya içtiği iddia edilen adam hayatını kaybetti
Sakarya'da kolonya içtiği iddia edilen adam hayatını kaybetti
Emre Kutalmış Ateşli gümüş madalya kazandı
Emre Kutalmış Ateşli gümüş madalya kazandı
Sacha Boey: Galatasaray sezon başında beni satmak istedi
Sacha Boey: Galatasaray sezon başında beni satmak istedi
Yük gemisi Kastamonu Cide açıklarında karaya oturdu
Yük gemisi Kastamonu Cide açıklarında karaya oturdu
Ümraniyespor Konyaspor maçında 4 gol vardı uzatma dakikaları skoru belirledi
Ümraniyespor Konyaspor maçında 4 gol vardı uzatma dakikaları skoru belirledi
İndirimi duyanlar akın etti mağaza açılışında izdiham yaşandı
İndirimi duyanlar akın etti mağaza açılışında izdiham yaşandı
İran’da katliam gibi kazalar! Bayram tatilinde 766 kişi öldü
İran’da katliam gibi kazalar! Bayram tatilinde 766 kişi öldü
Denizciler dikkat! Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı
Denizciler dikkat! Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı
Yeniden Refah Partisi milletvekili aday tespitinde ince eleyip sık dokuyacak
Yeniden Refah Partisi milletvekili aday tespitinde ince eleyip sık dokuyacak
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası obruklar oluşmaya başladı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası obruklar oluşmaya başladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve GKRY'ye 'anlaşma' tepkisi!
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve GKRY'ye 'anlaşma' tepkisi!