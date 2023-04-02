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Sinop'ta İnsanlara Saldıran Sahipsiz Köpekler Toplandı

Sinop'ta İnsanlara Saldıran Sahipsiz Köpekler Toplandı

Sinop’ta vatandaşlara saldıran sahipsiz sokak köpekleri, belediye ekipleri tarafından toplandı.

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Sinop kent merkezi Hamsi Yolu mevkiinde bu sabah saatlerinde başıboş sokak köpekleri vatandaşlara saldırdı. Kaldırımda yürürken bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı.

Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, Sinop Belediye ekiplerine haber vererek saldırgan köpeklerin alınmasını istedi. Kısa sürede olay yerine gelen belediye ekipleri, sokak köpeklerini alıp barınağa götürdü.

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