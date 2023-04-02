Gazeteci Duygu Demirdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğraf paylaştı ayak detayı dikkat çekti

6’lı Masa’nın “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi” programı ile CHP’nin “Vizyon” programında sunuculuk yapan gazeteci Duygu Demirdağ’ın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafı gündem oldu. Ayaklar kesik olarak verilince sosyal medyada "ayaklar niye kesik seccade mi vardı?" yorumları yapıldı.

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Muhalefetin programlarının sunuculuğunu yapan gazeteci Duygu Demirdağ'ın sosyal medya hesabından paylaytığı fotoğraf tartışmalara neden oldu.

“siyasi parti sunuculuğu yaptığı için eleştiri konusu olan Demirbağ, şimdi de fotoğrafla gündemde.

Demirdağ, Kılıçdaroğlu ile buluştuğunu ve sohbet ettiklerini belirttiği bir paylaşım yaptı.

Fotoğrafta ayakların kesilerek servis edilmesi spekülasyonlara yol açtı.

Katıldığı bir iftar programında seccadeye ayakkabılarıyla basan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı üzerine gelen bu görüntü, tartışmaları alevlendirdi.

Paylaşımın altına gelen yorumlarda kullanıcılar, seccade olayına gönderme yaptı.

"İyi bu sefer fotoyu ayak üstünden karelemişler"

Seccade tartışması

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir iftar yemeğinden sonra çekilen fotoğrafta ayakkabılarıyla seccadeye basmaları tepki çekmişti. Eleştiriler üzerine açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Salon kalabalıktı, yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Ben onların operasyonunu umursamam. Samimi olarak üzgünüm” demişti.