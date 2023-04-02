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Hakkari’de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum günü öncesi yasaklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hakkari’de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum günü öncesi yasaklama

Hakkari Valiliği, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 4 Nisan olan doğum günü öncesi kentte yapılacak çeşitli eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "PKK/KCK terör örgütü ve yanlısı oluşumlar tarafından önem atfedilen günler arasında bulunan 4 Nisan, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın sözde doğum günü olması sebebiyle her yıl ülke genelinde çeşitli eylem/etkinlikler gerçekleştirildiği, terörist başının sözde doğum gününü kutlama bahanesiyle sözde ‘Amara Yürüyüşü’ adı altında sol terör örgütleri, dini motifli terör örgütleri ve müzahir şahıslarca belirtilen olayları sebep göstererek protesto, anma vb. gayelerle basın açıklaması, korsan gösteri, yazılama ve şiddet içerikli eylemler gerçekleştirebilecekleri, ülkemiz genelinde hareket kabiliyeti iyice daralan terör örgütü mensupları tarafından intikam alma duygusu ile hareket edilip toplumsal olaylar çıkarılarak, kaos/kargaşa ortamı oluşturmaya ve muhalif gruplar arasında çatışma çıkarmaya çalışabilecekleri değerlendirilmektedir.

Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla;

3 gün boyunca hepsi yasaklandı

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 03.04.2023 tarihi saat 00.01'den 05.04.2023 tarihi saat 23.59'a kadar 3 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" 

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