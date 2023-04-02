Dizilere 'Ramazan' yasağı mı geldi? Emre Kınay'ın iddiası sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama

Oyuncu Emre Kınay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'ün tüm dizi yapımcılarına uyarı gönderdiğini, Ramazan dolayısıyla dizilerde yeme içme sahnelerinin yasaklandığını iddia etmişti. Kınay'ın iddialarına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yalanlama geldi.

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Oyuncu Emre Kınay, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, RTÜK'ün tüm dizi yapımcılarına uyarı gönderdiğini, Ramazan dolayısıyla dizilerde yeme içme sahnelerinin yasaklandığını ileri sürdü. Kınay'ın iddialarına RTÜK'ten cevap geldi. 'RTÜK'ün yapımcılara "Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek" gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir.' denildi.

Kınay açıklamasında, ''RTÜK, yapımcılara uyarı göndermiş. 1 ay boyunca kahvaltı, yemek, su dahil içmek yasak sahnelerde... Mesela ölmek üzere olan adama müdahale sahnesi çekilecek... Su içiremezsiniz... Yoksa ceza şartı var... 4. Murat döneminden beter! Sesini çıkaran yapımcı da yok oyuncu 'sanatçı?' da yok! Ama herkes 'laik' demokrasiden yana? Hani hiç kimsenin yaşam biçimine karışmamıştınız? Yapımcı arkadaşlar? Sesiniz çıkmayacak mı? Bu kadar mı korkuyorsunuz? Ya siz siyasetçiler? Yetmez mi artık?' ifadelerine yer verdi.

RTÜK başkanı, iddiaları yalanladı

Kınay'ın iddialarına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yalanlama geldi.

Şahin açıklamasında, ''Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş. 1 Nisan şakası olmasını umduğum iddia tamamen asılsızdır, yalandır. RTÜK'ün yapımcılara Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir.'' ifadelerini kullandı.