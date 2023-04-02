Kızılay televizyon programına sponsor olmuş!

Kızılay’ın, Star TV’de yayınlanan “Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde” programına sponsor olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Deprem felaketinin ardından çadır ve gıda malzemesi satmasıyla tepki çeken Kızılay’ın, Star TV’de yayınlanan “Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde” programına sponsor olduğu ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, hafta içi her gün Star TV’de yayınlanan “Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde” isimli programın sonunda gösterilen “sponsorlar” bölümünde, depreminden ardından çadır satan Kızılay’ın şirketi Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi de yer alıyor.