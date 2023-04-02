BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sahurda evinden ayrıldı! 20 yaşındaki Mehmet feci halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sahurda evinden ayrıldı! 20 yaşındaki Mehmet feci halde bulundu

KARAMAN’da sahur vakti evinden ayrıldığı öğrenilen 20 yaşındaki genç, 11 katlı binanın inşaatında ölü olarak bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar inşaatın beton zemininde bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette olduğunu fark etti.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde 20 yaşındaki Mehmet Elmas’ın yaklaşık 8 saat önce öldüğünü tespit etti.

Olay yeri inceleme ekibi ile cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Elmas’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sahur vakti evinden ayrılan Mehmet Elmas’ın, intihar mı yoksa kazayla mı inşaattan düştüğü araştırılıyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Başsavcısı "Ulusal Muhafız Gücü" planına karşı çıktı
İsrail Başsavcısı "Ulusal Muhafız Gücü" planına karşı çıktı
Gazeteci Duygu Demirdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğraf paylaştı ayak detayı dikkat çekti
Gazeteci Duygu Demirdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğraf paylaştı ayak detayı dikkat çekti
Vatandaşa otobüs çarpınca, yakını otomobille kalabalığa daldı
Vatandaşa otobüs çarpınca, yakını otomobille kalabalığa daldı
Sinop'ta İnsanlara Saldıran Sahipsiz Köpekler Toplandı
Sinop'ta İnsanlara Saldıran Sahipsiz Köpekler Toplandı
Sakarya'da kolonya içtiği iddia edilen adam hayatını kaybetti
Sakarya'da kolonya içtiği iddia edilen adam hayatını kaybetti
Emre Kutalmış Ateşli gümüş madalya kazandı
Emre Kutalmış Ateşli gümüş madalya kazandı
Sacha Boey: Galatasaray sezon başında beni satmak istedi
Sacha Boey: Galatasaray sezon başında beni satmak istedi
Yük gemisi Kastamonu Cide açıklarında karaya oturdu
Yük gemisi Kastamonu Cide açıklarında karaya oturdu
Ümraniyespor Konyaspor maçında 4 gol vardı uzatma dakikaları skoru belirledi
Ümraniyespor Konyaspor maçında 4 gol vardı uzatma dakikaları skoru belirledi
İndirimi duyanlar akın etti mağaza açılışında izdiham yaşandı
İndirimi duyanlar akın etti mağaza açılışında izdiham yaşandı
İran’da katliam gibi kazalar! Bayram tatilinde 766 kişi öldü
İran’da katliam gibi kazalar! Bayram tatilinde 766 kişi öldü
Denizciler dikkat! Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı
Denizciler dikkat! Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı