Sahurda evinden ayrıldı! 20 yaşındaki Mehmet feci halde bulundu

KARAMAN’da sahur vakti evinden ayrıldığı öğrenilen 20 yaşındaki genç, 11 katlı binanın inşaatında ölü olarak bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar inşaatın beton zemininde bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette olduğunu fark etti.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde 20 yaşındaki Mehmet Elmas’ın yaklaşık 8 saat önce öldüğünü tespit etti.

Olay yeri inceleme ekibi ile cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Elmas’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sahur vakti evinden ayrılan Mehmet Elmas’ın, intihar mı yoksa kazayla mı inşaattan düştüğü araştırılıyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.