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Rusya'da patlama! Putin yanlısı yazar hayatını kaybetti, çok sayıda yaralılar var!

Rusya'da patlama! Putin yanlısı yazar hayatını kaybetti, çok sayıda yaralılar var!

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir kafede meydana gelen patlamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı askeri blog yazarı Vladen Tatarskiy hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Öte yandan Rus basınında yer alan haberlerde, patlamanın kaynağının Tatarskiy’e arkadaşları tarafından hediye edilen heykelin içine yerleştirilmiş bir bomba olduğu iddia edildi.

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Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir kafede patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı askeri blog yazarı Vladen Tatarskiy olarak bilinen Maxim Fomin olduğu aktarıldı.

Heykelin içinde bomba olduğu iddiası

Rus basınında yer alan haberlerde, patlamanın kaynağının Tatarskiy’e arkadaşları tarafından hediye edilen heykelin içine yerleştirilmiş bir bomba olduğu iddia edildi.

"Herkesi yeneceğiz, herkesi öldüreceğiz"

Geçtiğimiz sene eylül ayında Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhakı ile ilgili Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törene katılan Tatarskiy törende çektiği bir videoda, "Herkesi yeneceğiz, herkesi öldüreceğiz, ihtiyacımız olan herkesi soyacağız. Her şey istediğimiz gibi olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Tatarskiy'nin patlamada kasıtlı olarak hedef alındığı kanıtlanırsa bu Rusya-Ukrayna Savaşı'yla bağlantılı yüksek profilli bir kişiye Rusya topraklarında düzenlenen ikinci suikastı olacak.

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