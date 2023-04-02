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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi: "İnşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerine ayakkabı ile poz vermesine tepki gösteren Erdoğan, konuşma sonrasında kendisine seccade hediye edilince "Bu seccade ayaklarla basmak için değil, 15 Mayıs’ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlıklar ile Bağcılar Belediyesi’nin yaptığı ve aralarında Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası, Bağcılar Hükümet Konağı, okullar, spor kompleksleri, yaşam merkezleri, park ile camilerin de bulunduğu 97 tesisin toplu açılışını yaptı. 

"Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrası seccade üzerinde çekilen fotoğrafı tartışma yaratmıştı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasına tepki göstererek seçime az kaldığını hatırlatıp "Birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı, onlara meşrudur. Bunlara en güzel cevabı benim aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir." ifadelerini kullandı.

"İnşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz"

Konuşmasının sonunda Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in kendisine hediye ettiği seccadeyi meydanı dolduran kalabalığa gösteren Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Bu seccade ayaklarla basmak için değil, 15 Mayıs’ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz” dedi.

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