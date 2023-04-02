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Depremden haftalar sonra enkazda erkek cesedine rastlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Depremden haftalar sonra enkazda erkek cesedine rastlandı

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan bir binanın enkazında bugün 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

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Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emeksiz Caddesi üzerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden yıkılan bir binanın enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.

Üzerinde kimlik çıkmayan ceset ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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