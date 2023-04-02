Sudan, Türkiye üzerinden Avrupa pazarına girmeyi hedefliyor

Sudan Hayvancılık Bakanı Hafız İbrahim Abdunnebi, Türkiye'ye et ihraç etmek ve Türkiye üzerinden tüm Avrupa pazarına girmeyi istediklerini söyledi.

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Bakan Abdunnebi, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nu başkent Hartum'daki bakanlık binasında kabul etti.

İki ülke arasında hayvancılık alanındaki işbirliğinin ele alındığı görüşmede, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Bakan Abdunnebi, "Sayın Büyükelçi ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda Sudan Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki işbirliği konularını ele aldık." dedi.

"Türkiye üzerinden tüm Avrupa'ya girmek istiyoruz"

Sudan'ın Türkiye'ye et ihraç etmek istediğini dile getiren Abdunnebi, "Bu konunun hayata geçirilmesi için komisyonlar kurulmuştu. Bunların aktifleşmesi için çalışacağız. Türkiye'ye et ihraç etmek istiyoruz ve Türkiye üzerinden de tüm Avrupa'ya girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan, ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Sudan'da yürüttüğü projelere övgüde bulunarak bu tür projelerin ikili ilişkileri çok güçlendirdiğine dikkati çekti.

"Sudan'ın dünya gıda sepeti olma hedefinde katkı sağlayabiliriz"

Büyükelçi Çobanoğlu da Sudan ile Türkiye arasında hayvancılık alanındaki işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini dile getirdi.

Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Sudan ve Türkiye arasında gerek tarım gerek hayvancılık alanında çok ciddi bir işbirliği potansiyeli mevcut. Sudan'ın dünya gıda sepeti olma ve Afrika'da gıda güvenliği sağlama hedefi var. Türkiye olarak biz, Sudan'a bu hedefe ulaşması konusunda katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz."

Sudan Hayvancılık Bakanlığı ve İstatistik Kurumunun son verilerine göre ülkedeki hayvan varlığı 110 milyona yaklaştı.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 72 milyondan fazla küçükbaş, 5 milyona yakını deve olmak üzere yaklaşık 36 milyon da büyükbaş hayvan bulunuyor. Küçükbaş hayvanlardan 40 milyon 846 bini koyun, 31 milyon 837 bini keçilerden oluşuyor.