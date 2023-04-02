Derya Yanık: Türkiye sosyal hizmetler alanında dünyaya örnek bir ülke haline geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde konuştu: “30 eylem alanına ilişkin 78 faaliyeti hep birlikte hayata geçireceğiz”

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' çerçevesinde Sincan Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin açılışı ile otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik '2'nci Ulusal Eylem Planı'nın ilanına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Sincan Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Yanık ayrıca otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik 2'nci Ulusal Eylem Planı'nını da açıkladı. Bakan Yanık, Türkiye’nin son 20 yılda ortaya koyduğu sosyal hizmetler alanında geliştirdiği politikaların tüm dünya tarafından örnek olarak gösterildiğini ifade etti.

“Türkiye, son 20 yılda sosyal hizmetler alanında geliştirdiği vizyoner politikalarla dünyaya örnek bir ülke haline geldi”

Türkiye’nin son 20 yılda sosyal hizmetler alanında ortaya koyduğu hizmetler ve vizyonla dünyaya örnek olduklarını ifade eden Yanık, “Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, Türkiye, son 20 yılda sosyal hizmetler alanında geliştirdiği vizyoner politikalarla dünyaya örnek bir ülke haline geldi. Bu başlangıçta belki çok iddialı bir cümle olarak gelebilir ama gerçekten dünyaya örnek ülkeler arasındayız. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Gerek dünyadan ülkemizi ve bakanlığımızı ziyaret eden mevkidaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, gerek bizim farklı ülkelere yaptığımız ziyaretlerimizde ortaya çıkan tablo bu. Dünyanın birçok noktasında ülkemizin, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanında iyi uygulama örnekleri merakla takip ediliyor. 3 Aralık “Dünya Engelliler Günü”nde ilan ettiğimiz “Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı”yla engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımını sağlamak hedefine doğru çok büyük bir adım daha attık. Amacımız, eğitimden sağlığa, istihdamdan erişilebilir çevreye, ekonomiden bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine kadar her alanda engelli bireylerin haklarını gözetmek, hayat standartlarını yükseltmektir. Yaptığımız her çalışma ile herkes için daha yaşanılır bir dünya oluşturma gayretindeyiz” ifadelerini kullandı.

Aydın, Antalya ve Mersin’den sonra, Ankara’da da sadece otizm tanısı bulunan bireylere özel olarak açılan ve hizmet veren bir merkez olmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Bakan Yanık, “Sadece otizm tanısı bulunan bireyler ve ailelerine yönelik, içerisinde el sanatları atölyesi, spor faaliyet sınıfı, eğitsel faaliyet sınıfı ile müzik ve eğitici oyun sınıfı bulunan otizm gündüz bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezimizi hayata geçiriyoruz. Gündüzlü hizmetlerimizle, bireysel gelişim ve gereksinimler ile günlük yaşam aktivitelerine yönelik beceriler kazandırıyoruz. Merkezlerimizde toplumsal hayata katılımı arttıran eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu hizmet modeliyle, engelli bireylerin kendine güvenen, üreten ve bağımsız yaşayabilen bireyler haline gelebilmelerini amaçlıyoruz. “Herkes için daha iyi bir hayat mümkün” anlayışıyla bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde sizlere Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik 2. Ulusal Eylem Planı’nın müjdesini de vermek istiyorum” dedi.

“30 eylem alanına ilişkin 78 faaliyeti hep birlikte hayata geçireceğiz”

2. Ulusal Eylem Planı’nın detaylarına ilişkin bilgiler veren ve 2023-2030 yılları arasında uygulanacak olan eylem planının tüm otizmli bireylere, ailelerine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ettiğini söyleyen Bakan Yanık, “Belirlediğimiz yeni yol haritamız ile otizmli bireylerin çalışma hayatına ve toplumsal hayata dahil olmalarına katkı sağlayacak 30 eylem alanına ilişkin 78 faaliyeti hep birlikte hayata geçireceğiz. Sorumlu ve ilgili kurumların tam desteği ile 2023-2030 yılları arasında uygulayacağımız “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik II. Ulusal Eylem Planı”nın tüm otizmli bireylere, ailelerine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Buradan sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Eylem planımızda belirttiğimiz gibi otizm alanında ihtisaslaşmış gerek gündüzlü gerekse yatılı hizmet verdiğimiz kuruluşlarımızın sayısını artıracağız. Her geçen gün hizmet kapasitemizi ve niteliğimizi artırarak kalkınma yolculuğumuzda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket etmeye devam edeceğiz. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik bugün ilan ettiğimiz II. Ulusal Eylem Planımızın da çalışmalarımızı bir adım daha öteye götüreceğine inanıyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açılış kurdelesini otizmli çocuklar ve aileleriyle birlikte kesti. Bakan Yanık, daha sonra Saray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde korunma ve bakım altında olan otizmli bireyler tarafından yapılan resimlerin sergilendiği alanı gezdi ve duvar boyama etkinliğine katıldı.