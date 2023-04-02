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Paris'te elektrikli scooter kullanımı için referandum düzenlendi

Paris'te elektrikli scooter kullanımı için referandum düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooterların kullanımının devam etmesi ya da yasaklanması için referandum düzenlendi.

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Fransa'nın başkenti Paris'te 3 farklı özel şirket tarafından kiralanan elektrikli scooterlar için referandum yapıldı. Parisliler, elektrikli scooterların yasaklanıp yasaklanmamasına ilişkin belediyeye ait 20 binaya konulan sandıklarda oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Çok sayıda kişi tarafından pratik bir ulaşım aracı olarak görülen elektrikli scooterlar, bazı kişiler için ise oldukça tehlikeli araçlar olarak nitelendiriliyor. Belediyeye ait binaya gelerek elektrikli scooterların yasaklanmasına ilişkin oy kullandığını belirten Martine Bonnaire, "Belediyeler bu konuda halkı yeteri kadar bilgilendirmedi. Bu nedenle benim çevremde yaşayan yaşı ilerlemiş ve elektrikli scooterlardan muzdarip birçok kişi referandum yapıldığından haberdar olmadı" dedi. Yerel saatle 09.00'da başlayan ve 19.00'da sona erecek oy verme işleminin ardından sonuçların 22.00'de açıklanması bekleniyor.

Referandum sonucundan şahıslara ait olan scooterlar değil, yalnızca kiralama yapan şirketlere ait olan scooterlar etkilenecek.

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