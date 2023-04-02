Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e 'kurşun' tepkisi: Gerçek ortaya çıktı, özür dileyecek misin?

İstanbul'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrası seccade üzerinde çekilen fotoğrafına tepki gösterdi. Meral Akşener'in saldırı açıklamasına da Erdoğan, "İçişleri Bakanlığı faillerini buldu. Ne olacak? Şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun? Bu iftirayı attın özür dileyebiliyor musun? " diye sordu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da 97 tesisin toplu açılış töreninde konuştu. İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden 2 kurşuna ilişkin İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki göstererek, "Gerçek ortaya çıktı, özür dileyecek misin?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrası seccade üzerinde çekilen fotoğrafına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı, onlara meşrudur." dedi. Erdoğan şunları kaydetti:

"Birileri ayakkabıları ile seccadelerin üzerine basabilir..."

Sizleri özlemiştik görüyorum ki siz de bizleri özlemişsiniz. Bugün Cumhur İttifakı ile birlikte yola çıktık bu yolculuğumuzu 14 Mayıs'ta farklı şekilde şahlanışa döndüreceksiniz. Fazla kalmadı 40 gün... Birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı.

"67 bin 50 konut ve köy evinin yapımına başladık"

Depremin yıktığı şehirlerimizi el birliği içinden kısa sürede ayağa kaldıracağız. Adımları atmaya başladık. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Barınma sorunlarını çözüyoruz. Alt yapı ve üst yapıyı elden geçiriyor. Dün itibari ile deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır.

Deprem felaketinin bize hatırlattığı gerçeklerden birisi konut stokumuzun yenilenmesidir. Yıkılan binaların yüzde 96'sı Marmara depremin öncesi inşa edilendir. TOKİ binalarımız deprem imtihanından alnının akı ile çıktı. TOKİ binaların hiçbir yıkıntı ve can kaybı yaşanmadı. Bu bilgi birikimini İstanbul başta olmak üzere Türkiye'ye yaymak istiyoruz.

"Utan utan... Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, adilik olmamıştır"

Hanımefendi çıkmış bizim Hatay'da yaptığımız hastanelerle dalgasını geçiriyor. Hanımefendi önce gel Çam Sakura'yı gör, Ankara'daki iki şehir hastanemizi gör. Hiç gezdin mi onları? Beni asabi görmüş sinirli görmüş bana papatya çayı tavsiye diyor bizde kendisine dedik ki sana rezene tavsiye ediyoruz. Utanmadan İstanbul İl teşkilatının bizim yönlendirmemiz sebebi ile kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Utan utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, adilik olmamıştır.

"Özür dileyebiliyor musun?"

Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa bilemem. İçişleri Bakanlığı faillerini buldu. Ne olacak? Şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun? Bu iftirayı attın özür dileyebiliyor musun? Bu karakter meselesidir.

Kapılar ardında neyin sözünü verdi?

Bay Bay Kemal teröristlerle dolaşıyor. HDP'yi parlamentoda ziyaret etti mi Bay Bay Kemal. Onlara kapılar arkasında neyin sözünü verdi. Haydi açıkla...Her gün bir terör elebaşı bay bay Kemal'e oy istiyor. Ne kendisi ne masa arkadaşlarının gıkı çıkmıyor. İstemem yan cebime koy mahcubiyetinden bile olsa duruma itiraz eden yok. Bay bay Kemal ve ortakları ses çıkarmasa da milletimiz 14 Mayıs'ta rezalete dur diyecektir.