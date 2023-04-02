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Giresunspor, Alanyaspor karşısında 1 puanı 4 dakikada kurtardı!

Giresunspor, Alanyaspor karşısında 1 puanı 4 dakikada kurtardı!

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçında Giresunspor sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmada ev sahibi Giresunspor'un gollerini 84'te Doğan Can ile 88'de penaltıdan Kuwas attı. Konuk Alanyaspor'un sayıları 17'de Efecan ve 74'te Zinedine Ferhat'tan geldi.

Bu sonucun ardından her iki takımda sahadan 1'er puanla ayrılırken Giresunspor 24 puana, Alanyaspor da 29 puana yükseldi.

Lig'in 28. haftasında Giresunspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Hatayspor ile karşılaşması gereken Alanyaspor ise rakibinin ligden çekilmesinden dolayı haftayı maç yapmadan geçecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Görkem'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Perez’in röveşatasına Arias kafayla vurdu, kaleci Runarsson uzanarak topu çıkardı.

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Balkovec'in ortasında ceza sahası içinde Efecan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sainz’in vuruşu savunmadan sekti. Atağın devamında topu önünde bulan Mejia'nın uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

29. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Cavaliero sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu, top direğin yanından dışarı gitti.

42. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in sol ayağıyla vuruşunda kaleci Runarsson meşin yuvarlağı çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Giresunspor’da ceza yayına uzak mesafeden Görkem, serbest vuruş kullandı, kaleci Runarsson uzanarak topu çıkardı.

66. dakikada Alper’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bajic'in vuruşunda kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada Efecan’ın pasını ceza sahası içi sol tarafında alan Zinedine Ferhat, kaleci Ferhat’ı geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2

84. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hayrullah ortasında kale yakınında bulunan Doğan Can'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

86. dakikada Sainz'a ceza sahası içinde yapılan faulün ardından hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Kuwas meşin yuvarlağı gönderdi. 2-2

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