Bağcılar'da iftar buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs vurgusu, muhalefete sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da katıldığı iftar programında konuştu. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'ye çıkan koalisyonun durumunu görüyorsunuz. Ne kadar kirli pazarlık varsa hepsini üç güne sığdırdılar." dedi. Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bağcılar Büyük İftar Buluşması"nda konuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın oluşturduğu altılı masaya tepki göstererek, "Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'yi çıkan koalisyonun durumunu siz de görüyorsunuz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bir kardeşlik sofrası olan iftar sofrasında sizlerle olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Bağcılar Belediyemize özellikle teşekkür ediyorum. Sizlerle ramazan sofrasını muhabbet sofrası olarak görüyorum.

"Hayal kırıklığı yaratmayacağız"

Devletimiz ve belediyelerimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimizin elinden tutuyor. Acıların paylaşıldıkça azalacağı inancıyla hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. İnşallah söz verdiğimiz işleri yaparak hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız.

Milletimizin neler beklediğini çok iyi biliyoruz. Daha çok çalışacağız. Daha fazla proje üreteceğiz. Seçim atmosferinin bizi asıl gündemimizden uzaklaştırmasına müsaade etmeyeceğiz.

"Sanal gündemlerin peşinden koşmuyoruz"

Biz başkaları gibi sanal gündemlerin peşinden koşmuyoruz. Muhalefet gibi milletimiz yas tutarken koltuk kavgası vermiyoruz. Hükümet olarak depremin izlerini siliyor diğer taraftan hizmet ve eser siyasetimizi devam ettiriyoruz. Tek bir açılış töreniyle 97 kalem eseri Bağcılar'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadık.

"Kavgasız Cumhurbaşkanı adayını belirleyemediler"

14 Mayıs çok büyük önem taşıyor. Bölücü örgütünün parlamentodaki uzantasıyla beraber 7'li koalisyon. Buna ad olarak ne koyarsanız koyun, hepsi de yakışır. Bir sene boyunca yüzlerce toplantı yaptılar. Ama kavgasız, gürültüsüz Cumhurbaşkanı adayını dahi belirleyemediler.

"Cumhurbaşkanı yardımcıları sayısı bu gidişle 50'yi bulacak"

Güneş Motel utancı dahil artık geçmişte kaldığını düşündüğümüz çirkin sahneleri insanlarımıza yeniden hatırlattılar. Güçlendirmiş parlamenter sistem dediler döndüler dolaştılar, Cumhurbaşkanı yardımcıların sayısı bu gidişle 50'yi bulacak.

"İstanbul'a hizmet vermek varken "Turist ömer" gibi dolaşıyorlar"

İstanbul'a hizmet varken "Turist Ömer" misali sağda-solda dolaşıyorlar. Ağızlarını her açtıklarında engellemekten, durdurmaktan, ülkemizin stratejik projelerine dokunmaktan bahsediyorlar.

Biz ise Cumhur İttifakı olarak eserlerimizden konuşuyor, asrın projelerini tek tek devreye alıyoruz.

'EYT' ve 'Emekli maaşı' açıklaması

Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkararak tüm emeklilerimize müjde verdik.

Yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un kuraları çekildi. İnşallah çok yakında milli gururumuz TOGG'u yollarda göreceksiniz.

"Yeni bir başarı hikayesi yazacağız"

Türkiye Yüzyılı dediğimiz o büyük şahlanışı gerçekleştirene kadar durmayacak, dinlenmeyecek, hedeflerimizden asla kopmayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında 85 milyon olarak yeni bir başarı hikayesi yazacağız.

"Türkiye'nin ayak oyunlarıyla kaybedecek tek bir günü dahi yoktur"

Tüm bu kazanımlarımızın devamı ve yenilerin eklenmesi için unutmayın 14 Mayıs bir dönem noktasıdır. Türkiye'nin tartışmayla, çekişmeyle, ayak oyunlarıyla, birbirine sürekli pusu kuran muhterislerle kaybedecek tek bir günü dahi yoktur.

14 Mayıs'ta sadece adaylar, ittifaklar arasında değil; iki farklı Türkiye tasavvuru, iki farklı siyaset arasında bir tercihte bulunacaksınız.