BIST 4.813
DOLAR 19,20
EURO 20,78
ALTIN 1.211,25
HABER /  POLİTİKA

"Görmedim, çok üzgünüm" demişti... Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde yeni görüntüleri ortaya çıktı!

"Görmedim, çok üzgünüm" demişti... Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrası seccade üzerinde çekilen fotoğrafı tartışmaların ateşini fitillemişti. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm." ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde olduğu görülen yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Abone ol

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programı sonrası seccade üzerindeyken çekilen fotoğrafı gündem olmuştu. O güne ait yeni bir fotoğraf daha ortaya çıktı.

"Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken verdiği poz gündemden düşmüyor. Hükümet kanadından tepkilerin ardı arkası kesilmezken Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde yeni görüntüleri ortaya çıktı!

CHP kanadı söz konusu fotoğraf hakkında ortamın kalabalık olduğunu ve o sıradaki fotoğraf çektirme telaşı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi görmediği belirtilirken tartışmaları alevlendirecek bir yeni fotoğraf daha ortaya çıktı. Aynı dakikalarda ve aynı yerde çekilen fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basması dikkat çekti. 

Erdoğan'a seccade hediye edildi

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da tepki gelmişti.

Erdoğan, İstanbul Bağcılar'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerini anımsatarak, "Bu 40 günde birileri seccadelerin üstüne ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı." şeklinde konuşmuştu.

"15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasının ardından Erdoğan'a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından seccade hediye edildi. Hediyesini göstermek için kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan altılı masaya flaş çağrı! "İmam veya halife seçmiyoruz"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan altılı masaya flaş çağrı! "İmam veya halife seçmiyoruz"
Erdoğan'dan Bağcılar Ülkü Ocaklarına sürpriz ziyaret! "Amerika’ya şu seçimlerde bir ders vermemiz lazım"
Erdoğan'dan Bağcılar Ülkü Ocaklarına sürpriz ziyaret! "Amerika’ya şu seçimlerde bir ders vermemiz lazım"
Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri! Ali Koç'ta şok tepki: "Koskoca Fener’i ne hale getirdin?"
Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri! Ali Koç'ta şok tepki: "Koskoca Fener’i ne hale getirdin?"
Dev derbiye Redmond damga vurdu! Kadıköy'de 10 kişi kalan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi dağıttı!
Dev derbiye Redmond damga vurdu! Kadıköy'de 10 kişi kalan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi dağıttı!
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız futbolcu dev derbide sedyeyle sahayı terk etti
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız futbolcu dev derbide sedyeyle sahayı terk etti
Bağcılar'da iftar buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs vurgusu, muhalefete sert tepki!
Bağcılar'da iftar buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs vurgusu, muhalefete sert tepki!
Rusya'da patlama! Putin yanlısı yazar hayatını kaybetti, çok sayıda yaralılar var!
Rusya'da patlama! Putin yanlısı yazar hayatını kaybetti, çok sayıda yaralılar var!
MSB'den haritalı sınır güvenliği paylaşımı: Mehmetçik 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapıyor!
MSB'den haritalı sınır güvenliği paylaşımı: Mehmetçik 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapıyor!
Giresunspor, Alanyaspor karşısında 1 puanı 4 dakikada kurtardı!
Giresunspor, Alanyaspor karşısında 1 puanı 4 dakikada kurtardı!
Samsun’da ittifakların aday satrancı: Erhan Usta, Kemal Zeybek, Murat İkiz… En güçlü aday Murat İkiz
Samsun’da ittifakların aday satrancı: Erhan Usta, Kemal Zeybek, Murat İkiz… En güçlü aday Murat İkiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi: "İnşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz"
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi: "İnşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz"
Paris'te elektrikli scooter kullanımı için referandum düzenlendi
Paris'te elektrikli scooter kullanımı için referandum düzenlendi