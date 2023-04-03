"Görmedim, çok üzgünüm" demişti... Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrası seccade üzerinde çekilen fotoğrafı tartışmaların ateşini fitillemişti. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm." ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde olduğu görülen yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programı sonrası seccade üzerindeyken çekilen fotoğrafı gündem olmuştu. O güne ait yeni bir fotoğraf daha ortaya çıktı.

"Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken verdiği poz gündemden düşmüyor. Hükümet kanadından tepkilerin ardı arkası kesilmezken Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde yeni görüntüleri ortaya çıktı!

CHP kanadı söz konusu fotoğraf hakkında ortamın kalabalık olduğunu ve o sıradaki fotoğraf çektirme telaşı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi görmediği belirtilirken tartışmaları alevlendirecek bir yeni fotoğraf daha ortaya çıktı. Aynı dakikalarda ve aynı yerde çekilen fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basması dikkat çekti.

Erdoğan'a seccade hediye edildi

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da tepki gelmişti.

Erdoğan, İstanbul Bağcılar'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerini anımsatarak, "Bu 40 günde birileri seccadelerin üstüne ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı." şeklinde konuşmuştu.

"15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasının ardından Erdoğan'a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından seccade hediye edildi. Hediyesini göstermek için kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz." dedi.