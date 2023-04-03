İYİ Parti saldırısında yeni gelişme! Balistik inceleme tamamlandı: Merminin nereden geldiği kesinleşti!

İYİ Parti binasına isabet eden mermi olayına ilişkin incelmeler kapsamında gerçekleştirilen balistik incelemede merminin, olayın faili M.E.’ye ait ruhsatlı silahtan çıktığı kesinleşti.

Abone ol

30 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin yapılan kriminal incelemeler sürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen balistik inceleme sonucunda, İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E’ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı kesinlik kazandı. Konuya ilişkin açıklama, İstanbul Valiliği tarafından yapıldı.

Ne olmuştu?

İYİ Parti'nin Merter'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı 30 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğramıştı. Sıkılan kurşun il başkanlığında bulunan kafe bölümündeki bir koltuğa isabet ettiği ortaya çıkmıştı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Binaya ateş açan şahıs yakalandı

Yapılan çalışmalar sonucu İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyen şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti saldırısının failinin yakalandığını açıkladı.

Hırsızlık vakası olduğu öğrenildi

Emniyet kaynakları olayın, inşaat alanında hırsızlık yapanları kaçırmaya yönelik ateş açma durumu olduğunu; parti binasına bir saldırı olmadığını ve ateşi açanın da ruhsatlı silahı olan inşaat bekçisi olduğunu aktardı.

İlk ifadesi ortaya çıktı

Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifadesinde "Şantiyeye giren 3-4 tane hırsız gördüm. Onları görünce onları kovmak için ateş ettim" dediği öne sürüldü.

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermilerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Polisin yaptığı çalışmalarda, bir inşaattan kaçan hırsızı yakalamak için rastgele ateş eden şantiye bekçisinin silahından çıkan kurşunların İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet ettiği belirlendi.

Serbest bırakıldı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşuna ilişkin gözaltına alınan ve Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.