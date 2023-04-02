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Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri! Ali Koç'ta şok tepki: "Koskoca Fener’i ne hale getirdin?"

Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri! Ali Koç'ta şok tepki: "Koskoca Fener’i ne hale getirdin?"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Sarı lacivertli taraftarlar, Beşiktaş karşısında öne geçmesine rağmen 10 kişi kalan rakibinin 3-1'lik skoru yakalaması sonrası yönetimi istifa sloganlarıyla protesto etti. Öte yandan "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin! Koskoca Fener’i ne hale getirdin?" sloganları atan taraftarlar orta sahada pas yapan Fenerbahçeli oyuncuları da zaman zaman ıslıkladı.

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Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, yönetime adeta ateş püskürdü.

Sarı lacivertli ekibin sahasında kapalı gişe oynanan derbide Fenerbahçe, 41. dakikada 1-0 öne geçerken, 51. dakikada 10 kişi kalan ezeli rakibi karşısında 62. dakikada 2-1 geriye düştü.

75. dakikada Redmond’ın şık golüyle siyah-beyazlılar skoru 3-1 yaptı.

Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri

Bu golden sonra tribünler, 11’e 10 oynayan takımlarının 2 farklı geriye düşmesine tepki gösterip ‘Yönetim istifa’ tezahüratında bulundu. 75. dakikanın ardından 80. dakikada da istifa tezahüratları yükseldi.

90+1'de Aboubakar'ın 4. golü de tribünleri isyan ettirdi.

"Söylesene başkan, ne oldu sözlerin! Koskoca Fener’i ne hale getirdin?" sloganları atan taraftarlar orta sahada pas yapan Fenerbahçeli oyuncuları da zaman zaman ıslıkladı.

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