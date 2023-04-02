Dev derbiye Redmond damga vurdu! Kadıköy'de 10 kişi kalan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi dağıttı!

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Kadıköy'de 10 kişi kalan ve 1-0 geriye düşen Beşiktaş zorlu karşılaşmada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek adeta dağıttı. Maçın ikinci yarısında oyuna giren siyah-beyazlıların yıldızı Nathan Redmond 1 gol, 3 asistlik performansıyla dev derbiye damga vurdu.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 4-2 kazandı.

Birçok pozisyonun olduğu maçın ilk yarısını Fenerbahçe, 41. dakikada Valencia'nın penaltıdan golle 1-0 önde kapattı.

Welinton kırmızı kart gördü, Valencia penaltı kaçırdı

İkinci yarıya iki ekipte etkili başlarken Fenerbahçe, 50. dakikada ikinci kez penaltı kazandı. Bu pozisyonda ceza sahasında Valencia'ya müdahalede bulunan Welinton ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Penaltı atışında ise topun başına geçen Valencia, yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi.

Cenk, Redmon ve Aboubakar skoru belirledi

Bu defa sahaya Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun çıktı ve 58 ile 63. dakikalarda attığı iki golle skoru 2-1'e taşıdı. Karşılaşmanın 75. dakikasında Redmond sahne aldı ve attığı golle Beşiktaş'ı 3-1 öne geçirdi. Mücadelenin 90+1. dakikasında bu kez sahneye Aboubakar çıktı ve skoru 4-1 yaptı. Son olarak İrfan Can Kahveci, 90+4.dakikada attığı golle skoru tayin eden golü kaydetti: 4-2.

Maçın devamında birçok pozisyon olmasına rağmen başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 52'ye yükseltirken Fenerbahçe, 54 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Dev derbiye Redmond damga vurdu!

Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında Hadziahmetovic'in yerine oyuna dahil olan Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Nathan Redmond, 4-2 galip geldikleri karşılaşmada 1 gol, 3 asistle oynayarak maçın gidişatını değiştiren oyuncu oldu.



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda mücadele ettiği Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar adına müsabakanın gidişatını değiştiren futbolcu ise Nathan Redmond oldu. Devreye 1-0 geride giren Beşiktaş'ta İngiliz futbolcu, ikinci yarının başında Hadziahmetovic'in yerine oyuna dahil oldu.

Cenk Tosun'un 58 ve 62. dakikalarda attığı gollerle, Aboubakar'ın 90. dakikada bulduğu golün asistini yapan Redmond, 75. dakikada ise kendisi ağları havalandırdı.

29 yaşındaki futbolcu, asistleri ve golüyle siyah-beyazlıların mücadeleyi kazanmasında büyük rol oynadı.

Şenol Güneş kazanan kadroyu bozmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisine milli takım arasından önce sahalarında 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçının 11’inde değişiklik yapmadı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadelede siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanan 11’i bozmadı. Milli takım arasından önce ligin 26. haftasında evinde İstanbulspor karşısında 3-1 galip gelen Beşiktaş, Kadıköy’de de aynı 11’le maça başladı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisine; Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Ghezzal, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Aboubakar 11'i ile başladı.

Siyah-beyazlılarda 4 eksik

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dele Alli kadroda yer almazken; Rosier, Saiss ve N’Koudou ise Şenol Güneş tarafından 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de 5 değişiklik

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş karşısında 5 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, derbide sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya sarı-lacivertlilerde derbide 26. haftada oynanan Alanyaspor maçının 11'ine göre 5 farklı isim görev aldı. Alanya deplasmanında sahada olan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Rossi, Oosterwolde, Gustavo Henrique’nin yerine Beşiktaş karşısında Serdar Aziz, Szalai, Arda Güler, Osayi Samuel ve Mert Hakan Yandaş forma şansı buldu. Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısına; Altay, Serdar Aziz, Samet Akaydin, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Pedro ve Valencia 11'i ile çıktı.

Arda Güler 3. kez ilk 11'de

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Beşiktaş derbisinde 11'de sahaya çıktı. Ligde 10 maçta forma giyen Arda, siyah-beyazlılar karşısında 3. kez ilk 11'de görev aldı. Genç futbolcu, daha önce iç sahada oynanan Kasımpaşa ve deplasmandaki Kayserispor maçında 11'de görev yapmıştı. Arda Güler ayrıca ilk kez bir derbide 11'de yer aldı.

Beşiktaş’ta Tayyip Talha derbiye devam edemedi

Beşiktaş’ın 23 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi ve 10. dakikada yerini Welinton’a bıraktı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Siyah-beyazlılarda maçın henüz başında şanssız bir sakatlık yaşandı. Tayyip Talha Sanuç, Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlerinin ilk müdahaleyi yaptığı Tayyip, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.

23 yaşındaki futbolcunun yerine 10. dakikada Welinton oyuna dahil oldu.

Stefan Kuntz, derbiyi takip etti

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da tribünden takip etti. Mücadeleyi izlemek için stada gelen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz protokol tribününde yer aldı. Alman teknik adam, milli formayı giyen Türk oyuncuları da yakından takip etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Arda Güler’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşunda Mert gole izin vermedi.

38. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Arda Güler, Onur Bulut’un müdahalesi ile yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada beyaz noktanın başına geçen Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’un sağından filelerle buluştu. 1-0

43. dakikada kafalardan seken top Beşiktaşlı Welinton’un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı önünden yaptığı sert vuruş savunmadan döndü.

45+1. dakikada savunma arkasına atılan pasta Samet Akaydin'in hatası sonucunda kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Aboubakar çalımlamak isterken, Altay meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Valencia, Welinton’un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterirken, Welinton ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

53. dakikada penaltıyı kullanan Valencia’nın vuruşunda top sol kale direğine çarparak auta gitti.

57. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Ferdi Kadıoğlu’nun vuruşunda Colley’e de çarpan top kaleci Mert’te kaldı.

58. dakikada Nathan Redmond’un sağ taraftan ortasında Cenk Tosun, kafa vuruşu ile kaleci Altay’ın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

62. dakikada Beşiktaş atağında savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Cenk Tosun’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

71. dakikada topla beraber süratli bir şekilde ilerleyen Emre Mor’un ceza yayı üzerinden şutunda top, sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.

75. dakikada rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Redmond, ceza yayı önünden sert bir şutla topu filelere gönderdi. 1-3

90+1. dakikada Redmond’un pasında sol çaprazda topla buluşan Aboubakar, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-4

90+5. dakikada İrfan Can’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-4