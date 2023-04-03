Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan altılı masaya flaş çağrı! "İmam veya halife seçmiyoruz"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6'lı masaya çağrıda bulunarak, "Dini söylemler bu seçimin anahtarı olamaz. İmam veya halife seçmiyoruz sonuçta. 6'lı masa da boş laflara cevap vermemeli, yapacaklarını anlatmalı." ifadelerini kullandı.

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Açıklamalarıyla gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6'lı masaya dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Özcan, Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Dini söylemler bu seçimin anahtarı olamaz... İmam veya halife seçmiyoruz sonuçta... Ben bir seçmen olarak, 'Halkımın ekonomik sorunları nasıl çözülecek?', 'Orman köylüsü ne kazanacak?' gibi sorulara cevap arıyorum. 6'lı masa da boş laflara cevap vermemeli, yapacaklarını anlatmalı."