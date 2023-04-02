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Erdoğan'dan Bağcılar Ülkü Ocaklarına sürpriz ziyaret! "Amerika’ya şu seçimlerde bir ders vermemiz lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunduktan sonra Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, “Özellikle Amerika’ya şu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor. Joe Biden'ın büyükelçisi gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı’dır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan açılıştan sonra Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve İstanbul AK Parti İl Başkanı Nuri Kabaktepe’de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında ”Depremden sonra şu anda orada yaptığımız evler hakikaten devletin sahiplenmesinin nişanesi oldu. Benim devletim demesi lazım. Bu da tabi bizim çalışmamızla olacak. Devletimiz halkını yalnız bırakmayacak, sahiplenecek sahipleniyor. Bu işi de şuanda en başarılı şekilde yürütüyoruz. Yoğun bir gayret var." diye konuştu.

"Amerika’ya şu seçimlerde bir ders vermemiz lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin özellikle bu seçimlerde Amerika’ya bir ders vermesi gerektiğini belirterek "Joe Biden oradan konuşuyor. Joe Biden'ın büyükelçisi gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı’dır. Sen şimdi bundan sonra hangi yüzle kalkıp da Cumhurbaşkanından randevu isteyeceksin. Bizim kapılar kapandı ona, işte bir daha giremez. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil giremezsin. Onun içinde inşallah 14 Mayıs’a iyi hazırlanıyoruz. İyi koşturuyoruz. Özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var ve bu gencimizin bu seçimlerdeki duruşu çok çok önemli” dedi.

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