BIST 4.813
DOLAR 19,20
EURO 20,74
ALTIN 1.205,28
HABER /  POLİTİKA

Kulis haber... Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ekibini biçiyor! Tek tek adaylıktan çekildiler...

Kulis haber... Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ekibini biçiyor! Tek tek adaylıktan çekildiler...

CHP'de kazan alttan alta kaynamaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri milletvekili adaylığından geri adım attırdı. Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Muharrem Erkek, Seyit Torun, Tekin Bingöl, Engin Özkoç ve Aylin Nazlıaka milletvekilliği başvurusunu geri almak zorunda kaldılar.

Abone ol

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı gösterdiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, seçimi kazanması halinde yardımcısı olacağını açıkladığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri tasfiye ettiğinin konuşulduğunu aktardı. “İmamoğlu ekibini biçiyor” diyen Selvi'nin köşesindeki iddialar şöyle:

- İmamoğlu’na yakın isimlerin milletvekili adaylığı başvurularını geri çektirdi. Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Muharrem Erkek, Seyit Torun, Tekin Bingöl, Engin Özkoç ve Aylin Nazlıaka milletvekilliği başvurusunu geri almak zorunda kaldılar.

- CHP lideri benzer operasyonu 2018 seçimleri sırasında Muharrem İnce’ye yakın isimlere yapmıştı. Muharrem İnce, seçim kampanyasını yürütürken, milletvekili listelerinde kendisine yakın isimler tasfiye edilmişti. İnce, seçim kampanyası sırasında huzursuzluk çıkarmamak için itiraz etmediğini söylemişti. Benzer operasyon şimdi Ekrem İmamoğlu’na yapılıyor.

- İmamoğlu’na yakın parti yöneticilerinin milletvekili başvuruları geri çektirilirken sadece İBB’deki görevinden istifa ederek aday olan Doğan Subaşı’nın listelerde yer alacağı konuşuluyor. Subaşı için İmamoğlu aracı olmuş. Ancak Doğan Subaşı’nın partide etkili bir göreve getirilmeyeceği söyleniyor. YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLA

43 danışmandan sadece Hacer Foggo aday yapılacak

Seçim kararının alınmasıyla birlikte Kılıçdaroğlu’nun 43 danışmanı milletvekili adaylığı için başvuruda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun, danışmanlarının adaylığına sıcak bakmadığı belirtiliyor. Hacer Foggo’nun listelere girmesi beklenirken, danışmanlardan kaçının aday gösterileceği ise merak konusu oldu.”

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı AFAD'dan son dakika açıklama var
Adana'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı AFAD'dan son dakika açıklama var
Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay gönderme! Feyyaz Yiğit'li 'Anlık Kadiköy Metrosu' videosu sosyal medyayı salladı
Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay gönderme! Feyyaz Yiğit'li 'Anlık Kadiköy Metrosu' videosu sosyal medyayı salladı
Şenol Güneş Fenerbahçe zaferi sonrası konuştu! Derbinin yıldızı Redmond'a övgü dolu sözler!
Şenol Güneş Fenerbahçe zaferi sonrası konuştu! Derbinin yıldızı Redmond'a övgü dolu sözler!
Zonguldak'ta korkunç olay! Traktörle tarla süren çiftçi kazayla eşini ezdi
Zonguldak'ta korkunç olay! Traktörle tarla süren çiftçi kazayla eşini ezdi
Ankara'da liseli gençler birbirine girdi! Bir öğrenci birçok yerinden bıçaklandı!
Ankara'da liseli gençler birbirine girdi! Bir öğrenci birçok yerinden bıçaklandı!
Güney Koreli turistler deprem bölgesindeki tarihi alanları gezdi
Güney Koreli turistler deprem bölgesindeki tarihi alanları gezdi
İYİ Parti saldırısında yeni gelişme! Balistik inceleme tamamlandı: Merminin nereden geldiği kesinleşti!
İYİ Parti saldırısında yeni gelişme! Balistik inceleme tamamlandı: Merminin nereden geldiği kesinleşti!
"Görmedim, çok üzgünüm" demişti... Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde yeni görüntüleri ortaya çıktı!
"Görmedim, çok üzgünüm" demişti... Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan altılı masaya flaş çağrı! "İmam veya halife seçmiyoruz"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan altılı masaya flaş çağrı! "İmam veya halife seçmiyoruz"
Erdoğan'dan Bağcılar Ülkü Ocaklarına sürpriz ziyaret! "Amerika’ya şu seçimlerde bir ders vermemiz lazım"
Erdoğan'dan Bağcılar Ülkü Ocaklarına sürpriz ziyaret! "Amerika’ya şu seçimlerde bir ders vermemiz lazım"
Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri! Ali Koç'ta şok tepki: "Koskoca Fener’i ne hale getirdin?"
Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri! Ali Koç'ta şok tepki: "Koskoca Fener’i ne hale getirdin?"
Dev derbiye Redmond damga vurdu! Kadıköy'de 10 kişi kalan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi dağıttı!
Dev derbiye Redmond damga vurdu! Kadıköy'de 10 kişi kalan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi dağıttı!