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Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay gönderme! Feyyaz Yiğit'li 'Anlık Kadiköy Metrosu' videosu sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay gönderme! Feyyaz Yiğit'li 'Anlık Kadiköy Metrosu' videosu sosyal medyayı salladı

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından son dönemin popüler komedyenlerinden Feyyaz Yiğit'in geçmiş yıllarda metroda söylediği 'Nemrudun Kızı' türküsünü, "Anlık Kadıköy metrosu" notuyla paylaştı.

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Süper Lig'in 27. haftası dev derbiye sahne oldu.

Beşiktaş, 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı mücadelede Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup etti.Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların sosyal medya hesaplarından sarı-lacivertlilere göndermede bulunulan paylaşımlar yapıldı.

Maç sonucu Ebru Gündeş şarkısıyla verildi

İlk olarak Beşiktaş resmi hesaplarından maç skoru paylaşımı Ebru Gündeş'in 'Akıllı Ol' şarkısıyla yapıldı.

Daha sonra ünlü sanatçı son dönemin popüler komedyenlerinden Feyyaz Yiğit'in geçmiş yıllarda metroda 'Nemrudun Kızı' türküsünü söylediği videodan bir kesitle birlikte Kadıköy'deki zaferin fotoğrafları paylaşıldı.

Beşiktaş'ın paylaşımı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve retweet aldı.

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