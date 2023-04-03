Fazıl Say 4-2'lik Beşiktaş yenilgisi sonrası Ali Koç'u kovdu! Hemen topla bavulunu git!

FENERBAHÇE kendi evinde Beşiktaş'a 4-2 yenilmesinin ardından ortalık karıştı. Fanatik Fenerbahçeli ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a en sert tepkiyi gösteren taraftarların başında geldi.

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Fenerbahçe fanatiği ünlü piyanist Fazıl Say, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi kendi evinde mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'a Twitter üzerinden seslenerek, "Bu akşam 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiçbir şey yapamadın, hemen topla bavulunu git" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı. 10 kişi kalan Beşiktaş maçı 4-2 kazandı. Maçta goller, Valencia, Cenk Tosun ve Nathan Redmond'dan geldi. Fenerbahçeli Fazıl Say, Twitter'dan Ali Koç'a tepki gösterdi: Say şu ifadeleri kullandı:

"Ali Koç hemen gidiyorsun. Hemen! @Fenerbahce'den git. Hemen!!! Bu akşam 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiçbir şey yapamadın! Hiçbir şey. Baskette, futbolda! Rezillik! Rezalet! Hemen topla bavulunu! Git !!! Adını hatırlayan olmayacak anmak isteyen de!! Topla git! Hemen"