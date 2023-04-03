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Abdurrahman Dilipak, AK Parti'ye oy veremeyeceğini açıkladı! 'Ya öbür taraf kazanırsa' derseniz...

Abdurrahman Dilipak, AK Parti'ye oy veremeyeceğini açıkladı! 'Ya öbür taraf kazanırsa' derseniz...

Muhafazakar camianın en sivri dilli kalemlerinden Abdurrahman Dilipak, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'ye oy vermeyeceğini ilan etti. "Beni mahkemeye verenler oy vermeyeceğim" diyen Dilipak, "Ya öbür taraf kazanırsa' derseniz, sonuçta bu da, hayır da olsa, şer de olsa bir KADER’dir" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Sözleşmesi'ni konu aldığı 'AKP'nin papatyaları' başlıklı yazısı nedeniyle AK Parti Kadın Kolları ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu KADEM tarafından dava edilen yazar Abdurrahman Dilipak, seçimde kime oy vermeyeceğini ilan etti.

Seçim olacak mı olmayacak mı?

"Seçimin bundan sonraki safahatını bilmiyorum. Şimdilik resmi takvim işliyor. Ama her an her şey olabilir" diyen Abdurrahman Dilipak, "Herkes diken üstünde. Seçim sonuçlarına ilişkin kaygılar devam ediyor. Seçimin olmama ihtimali de gündemde, olup açıklamayacağı, iptal edilebileceği endişesi de söz konusu" diyerek seçimlerin ertelenebileceği şa da iptal edilebileceği imasında bulundu.

Kime oy vermeyeceğimi biliyorum

"Ben seçimlerde kime oy vereceğimi bilmiyorum, ama kime vermeyeceğini biliyorum. CoVID’çilere, yani GreatResetçilere, yani iklimci, gıdacı, (kimi kastettiğimi biliyorsunuz. Sentetik etçilere yani) 5G’cilere, Trans Humanizmcilere, fahişe ve türevlerine, toplumsal cinsiyetçilere, 6284 kırmızı çizgisi olanlara yani İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara, beni mahkemeye verenlere oy vermeyeceğim." dedi.

Ya öbür taraf kazanırsa...

"Siz kime verirseniz verin, ama unutmayalım ki, oy vereceklerimizin yaptıklarından biz de hesaba çekileceğiz. Bana sorarsanız, OYUN’u görmeden OY’unu verme!" diyen Dilipak şöyle devam etti: “Ya öbür taraf kazanırsa” derseniz, sonuçta bu da, hayır da olsa, şer de olsa bir KADER’dir. Hem değil mi ki, “Allah bize hayır gibi gelen şeyde şer, şer gibi gelen şeyde hayır murat etmiş olabilir. Biz bilmeyiz Allah bilir”

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