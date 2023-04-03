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Derbi sonrası Galatasaray'dan 'Lale Orta' paylaşımı!

Derbi sonrası Galatasaray'dan 'Lale Orta' paylaşımı!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bitiş düdüğünden sonra Galatasaray Kulübü tarafından sosyal medyada paylaşımda MHK Başkanı Lale Orta istifaya davet edildi.

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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden sonra şampiyonluk yarışında 9 puanlık fark yapan Galatasaray’dan flaş bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, son dönemde tepki gösterdiği Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta’yı istifaya davet etti.

"Lige kaos getirip..."

Sarı-kırmızılılar “Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan #LaleOrtaİstifa!” mesajını yayınladı.

Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarından sonra hakem yönetimlerini eleştiren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ve yönetici Erden Timur, MHK’ya tepki göstermişti.

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