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AK Parti'nin planı bu iddiası! Hakan Fidan bakan, İbrahim Kalın MİT Başkanı olacak...

AK Parti'nin planı bu iddiası! Hakan Fidan bakan, İbrahim Kalın MİT Başkanı olacak...

AK Parti kulislerinde seçim sonrası bakanlıklar ve yeni görevlendirmelerle ilgili senaryolar konuşulmaya başlandı. En dikkat çeken iddia ise MİT Başkanlığı ile ilgili. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın seçimin ardından Kabine'ye gireceği, MİT'in başına da İbrahim Kalın'ın geçeceği iddia ediliyor.

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Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, AK Parti kulislerine dayanarak son anketleri seçim sonrası atamaları yazdı. Beştepe'nin elindeki son anketlere göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1.5 puan önde olduğunu savunan Bozkurt, seçim sonrasıyla ilgili olarak da kimlerin bakan olacağı konusundaki iddiaları yazdı. 

'Kesin gidiyorlar' dedirtmemek için

Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda üst düzey bürokratların tamamı, valiler ve üniversite rektörleri de buna dahil görevlerinden ayrılacaklar. Bu düzenleme nedeniyle, “Kesin gidiyorlar” izlenimi yaratmaması için üst düzey bürokratların istifa ederek milletvekili aday olmalarının engellendiğini yazan Sedat Bozkurt şöyle devam etti:

Hasan Doğan ve Hakan Fidan bakan... 

"Erdoğan yakın çevresinde de bunu yaptı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ve özel kalemi Hasan Doğan’a izin vermedi. Fidan ile Doğan, Erdoğan’a göre mutlak kazanacağı seçimler sonrasında bakan olacaklar. İbrahim Kalın da uzun süren iddiaların ardından MİT Başkanı koltuğuna oturacak gibi. Plan bu."

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