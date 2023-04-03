BIST 4.813
DOLAR 19,19
EURO 20,74
ALTIN 1.205,40
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tapuda rüşvet operasyonu! İstanbul ve 2 şehirde onlarca kişi gözaltına alındı

Tapuda rüşvet operasyonu! İstanbul ve 2 şehirde onlarca kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tapu müdürlüğündeki rüşvet suçuna yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda suça karıştığı tespit edilen 79 şüpheli yakalandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 aylık teknik takibin ardından yapılan 25 günlük fiziki takip neticesinde, 25 Nisan-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında, Silivri Tapu Müdürlüğünde görev yapan bazı kişilerin usulsüz cins tahsisi yaparak rüşvet yoluyla maddi kazanç elde ettiğini tespit etti.

Aralarında müdürlük personellerinin de bulunduğu 93 şüphenin adreslerini belirleyen ekipler, şüphelilere yönelik İstanbul, Edirne ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 79 şüpheliyi gözaltına aldı.

14 zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gözaltındaki 79 şüpheliden 13’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 66 şüpheli ise resmi polis otobüsleriyle adliyeye sevk edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Jorge Jesus'un iflas ettiğinin belgesi! Arda'ya hareket yok, taraftar isyan bayrağı açtı
Foto Galeri Jorge Jesus'un iflas ettiğinin belgesi! Arda'ya hareket yok, taraftar isyan bayrağı açtı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Evde bakım maaşı alana bu ay çifte maaş hesabınıza iyi bakın!
Evde bakım maaşı alana bu ay çifte maaş hesabınıza iyi bakın!
AK Parti'nin planı bu iddiası! Hakan Fidan bakan, İbrahim Kalın MİT Başkanı olacak...
AK Parti'nin planı bu iddiası! Hakan Fidan bakan, İbrahim Kalın MİT Başkanı olacak...
AK Parti'nin planı bu iddiası! Hakan Fidan bakan, İbrahim Kalın MİT Başkanı olacak...
AK Parti'nin planı bu iddiası! Hakan Fidan bakan, İbrahim Kalın MİT Başkanı olacak...
Sahur vakti korku dolu anlar yaşadılar
Sahur vakti korku dolu anlar yaşadılar
Abdurrahman Dilipak, AK Parti'ye oy veremeyeceğini açıkladı! 'Ya öbür taraf kazanırsa' derseniz...
Abdurrahman Dilipak, AK Parti'ye oy veremeyeceğini açıkladı! 'Ya öbür taraf kazanırsa' derseniz...
Fazıl Say 4-2'lik Beşiktaş yenilgisi sonrası Ali Koç'u kovdu! Hemen topla bavulunu git!
Fazıl Say 4-2'lik Beşiktaş yenilgisi sonrası Ali Koç'u kovdu! Hemen topla bavulunu git!
Kulis haber... Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ekibini biçiyor! Tek tek adaylıktan çekildiler...
Kulis haber... Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ekibini biçiyor! Tek tek adaylıktan çekildiler...
Adana'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı AFAD'dan son dakika açıklama var
Adana'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı AFAD'dan son dakika açıklama var
Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay gönderme! Feyyaz Yiğit'li 'Anlık Kadiköy Metrosu' videosu sosyal medyayı salladı
Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay gönderme! Feyyaz Yiğit'li 'Anlık Kadiköy Metrosu' videosu sosyal medyayı salladı
Şenol Güneş Fenerbahçe zaferi sonrası konuştu! Derbinin yıldızı Redmond'a övgü dolu sözler!
Şenol Güneş Fenerbahçe zaferi sonrası konuştu! Derbinin yıldızı Redmond'a övgü dolu sözler!
Zonguldak'ta korkunç olay! Traktörle tarla süren çiftçi kazayla eşini ezdi
Zonguldak'ta korkunç olay! Traktörle tarla süren çiftçi kazayla eşini ezdi
Ankara'da liseli gençler birbirine girdi! Bir öğrenci birçok yerinden bıçaklandı!
Ankara'da liseli gençler birbirine girdi! Bir öğrenci birçok yerinden bıçaklandı!