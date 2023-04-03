Jorge Jesus'un iflas ettiğinin belgesi! Arda'ya hareket yok, taraftar isyan bayrağı açtı
Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'a 4-2'lik skorla mağlup oldu. Spor yazarları, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili yorumlarda bulunurken sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'u kızağa çekti.
Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'yi mağlup etti. Dev derbide 1-0 geriye düşen Kartal, 10 kişi kaldıktan sonra harika bir dönüşe imza attı. Mücadele Beşiktaş'ın galibiyetiyle 4-2 sonlandı. Spor yazarları derbiyle ilgili flaş yorumlarda bulundu.
"Güneş, Jesus’u tuş etti"
Şenol Hoca başlangıçta yapacağını, maçın ikinci yarısının başında yaptı. Redmond’un oyuna girmesi ile birlikte, ilk yarının silik Beşiktaş’ı gitti, ikinci yarıda bir eksikle tarih yazan bir Beşiktaş ortaya çıktı. Hem de ne tarih... Bir eksikle yazılmış şanlı bir tarih, onurlu, unutulmaz bir tarih...
Fenerbahçeli bazı dostlara son tavsiyem şu olsun: Bırakın artık TFF, MHK, hakemler, rakipler, medya diye sanal düşmanlar yaratmayı... Dönün kendinize bakın. Bu takımın neresinde kalite var? Bu takımda hangi futbol aklı var? Kendi yanlış ve eksiklerinizin faturasını başkalarına kesmeye devam ettikçe şampiyonluk için daha çok beklersiniz.
Şansal Büyüka/Milliyet
"Tarihi geri dönüş"
Islak zemin, beraberliğin işe yaramadığı bir derbi, hataya müsait bir Beşiktaş savunması ve sahnede Arda Güler...
Beşiktaş’ın tarihi geri dönüşündeki en büyük pay, devre arasında yaptığı değişikliklerle Şenol Güneş, sonrasında Redmond, Mert Günok, Cenk Tosun, Salih, Colley ve Masuaku’nun... Fenerbahçe tarafı ise yine bir büyük maçta hayal kırıklığı yaratan futbolu ve Jesus seçimleri ile şampiyonluk yarışında çok ağır bir darbe yedi.
Erman Özgür/Fanatik
"Kadıköy'de fırtına"
Fenerbahçe ve Beşiktaş topun durduğu her an neredeyse meydan kavgası diyebileceğimiz kabadayılıklar sergilediler.
10 kişi kalan Beşiktaş’ta yıkımı önleyen ilk olay Valencia’nın atıştan yararlanamaması oldu. Sonrasında Nathan Redmond’un “resital” güzelliğindeki sanatsal gösterisine tanık olduk. 3 asist ve 1 gol… İşte fırtınanın şövalyesi.. Oyun öylesine döndü ki Fenerbahçe taraftarı da takdirlerini alkışlarla gösterdi.
Atilla Gökçe/Milliyet