BIST 4.813
DOLAR 19,19
EURO 20,74
ALTIN 1.205,40
HABER /  GÜNCEL

Evde bakım maaşı alana bu ay çifte maaş hesabınıza iyi bakın!

Evde bakım maaşı alana bu ay çifte maaş hesabınıza iyi bakın!

Evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan kişilere ödenen evde bakım maaşları nisan ayında ne zaman ödenecek sorusu gündemde. Her ayın 15'i ile 30'unda ödenen evde bakım maaşlarında nisan ayında çifte maaş var! 15 Nisan'da hesaplarınıza iyi bakın!

Abone ol

Devlet tarafından her ay düzenli olarak evinde hasta, yaşlı ya da engelli bakanlara ödenen evde bakım maaşı ocak ayındaki son zamla birlikte 4.337 lira oldu. Karşılıksız ödenen bu maaş nisan ayının gelmesi ile birlikte birçok vatandaşın gündeminde. Normalde ay sonu tüm illerde yatan evde bakım maaşlarının Ramazan Bayramı nedeniyle bu ay erken hesaplara yatması bekleniyor.

Ayrıca evde bakım maaşlarının yanı sıra bu ay vatandaşlara bir müjde daha var. Geçtiğimiz yıllarda evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenmiyordu fakat bu sene güzel haber geldi. 2023 yılında 2 bin lira olan bayram ikramiyesinden evde bakım maaşı alanlar da yararlanacak. 

Bayram ikramiyesi kimler alabilir?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Evde bakım maaşı 2023 yılında ne kadar oldu?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı yeni tutarı 4.337 TL oldu.

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Öte yandan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada evde bakım yardımı geciken illerde ödemelerin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Evde bakım maaşı yattı mı nasıl sorgulanır?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'nin planı bu iddiası! Hakan Fidan bakan, İbrahim Kalın MİT Başkanı olacak...
AK Parti'nin planı bu iddiası! Hakan Fidan bakan, İbrahim Kalın MİT Başkanı olacak...
AK Parti'nin planı bu iddiası! Hakan Fidan bakan, İbrahim Kalın MİT Başkanı olacak...
AK Parti'nin planı bu iddiası! Hakan Fidan bakan, İbrahim Kalın MİT Başkanı olacak...
Sahur vakti korku dolu anlar yaşadılar
Sahur vakti korku dolu anlar yaşadılar
Abdurrahman Dilipak, AK Parti'ye oy veremeyeceğini açıkladı! 'Ya öbür taraf kazanırsa' derseniz...
Abdurrahman Dilipak, AK Parti'ye oy veremeyeceğini açıkladı! 'Ya öbür taraf kazanırsa' derseniz...
Fazıl Say 4-2'lik Beşiktaş yenilgisi sonrası Ali Koç'u kovdu! Hemen topla bavulunu git!
Fazıl Say 4-2'lik Beşiktaş yenilgisi sonrası Ali Koç'u kovdu! Hemen topla bavulunu git!
Kulis haber... Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ekibini biçiyor! Tek tek adaylıktan çekildiler...
Kulis haber... Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ekibini biçiyor! Tek tek adaylıktan çekildiler...
Adana'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı AFAD'dan son dakika açıklama var
Adana'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı AFAD'dan son dakika açıklama var
Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay gönderme! Feyyaz Yiğit'li 'Anlık Kadiköy Metrosu' videosu sosyal medyayı salladı
Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay gönderme! Feyyaz Yiğit'li 'Anlık Kadiköy Metrosu' videosu sosyal medyayı salladı
Şenol Güneş Fenerbahçe zaferi sonrası konuştu! Derbinin yıldızı Redmond'a övgü dolu sözler!
Şenol Güneş Fenerbahçe zaferi sonrası konuştu! Derbinin yıldızı Redmond'a övgü dolu sözler!
Zonguldak'ta korkunç olay! Traktörle tarla süren çiftçi kazayla eşini ezdi
Zonguldak'ta korkunç olay! Traktörle tarla süren çiftçi kazayla eşini ezdi
Ankara'da liseli gençler birbirine girdi! Bir öğrenci birçok yerinden bıçaklandı!
Ankara'da liseli gençler birbirine girdi! Bir öğrenci birçok yerinden bıçaklandı!
Güney Koreli turistler deprem bölgesindeki tarihi alanları gezdi
Güney Koreli turistler deprem bölgesindeki tarihi alanları gezdi