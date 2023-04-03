Evde bakım maaşı alana bu ay çifte maaş hesabınıza iyi bakın!

Evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan kişilere ödenen evde bakım maaşları nisan ayında ne zaman ödenecek sorusu gündemde. Her ayın 15'i ile 30'unda ödenen evde bakım maaşlarında nisan ayında çifte maaş var! 15 Nisan'da hesaplarınıza iyi bakın!

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Devlet tarafından her ay düzenli olarak evinde hasta, yaşlı ya da engelli bakanlara ödenen evde bakım maaşı ocak ayındaki son zamla birlikte 4.337 lira oldu. Karşılıksız ödenen bu maaş nisan ayının gelmesi ile birlikte birçok vatandaşın gündeminde. Normalde ay sonu tüm illerde yatan evde bakım maaşlarının Ramazan Bayramı nedeniyle bu ay erken hesaplara yatması bekleniyor.

Ayrıca evde bakım maaşlarının yanı sıra bu ay vatandaşlara bir müjde daha var. Geçtiğimiz yıllarda evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenmiyordu fakat bu sene güzel haber geldi. 2023 yılında 2 bin lira olan bayram ikramiyesinden evde bakım maaşı alanlar da yararlanacak.

Bayram ikramiyesi kimler alabilir?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Evde bakım maaşı 2023 yılında ne kadar oldu?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı yeni tutarı 4.337 TL oldu.

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Öte yandan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada evde bakım yardımı geciken illerde ödemelerin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Evde bakım maaşı yattı mı nasıl sorgulanır?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.