Enner Valencia penaltı kaçırdı maçın kaderi değişti

Fenerbahçe’nin bu sezon en çok gol atan ismi olan Enner Valencia, Beşiktaş karşılaşmasında kaçırdığı penaltıyla maçın kaderini değiştirdi.

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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27.haftasında Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe’yi 10 kişi oynamasına karşın 4-2 yendi.

Fenerbahçe’nin gollerini 41.dakikada Enner Valencia (P) 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Beşiktaş’ın gollerini ise 58. ve 62.dakikada Cenk Tosun, 76. Dakikada Redmond ve 90+1. Dakikada Aboubakar kaydetti.

Maça Fenerbahçe’nin bu sezonki en golcü ismi olan Enner Valencia damga vurdu. Penaltı golüyle bu sezon 30.golünü attı. Valencia bu golün ardından 50. dakikada Arda'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya durumda Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Penaltı kaçırdı

Beşiktaş, Welinton'un ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Fenerbahçe taraftarı 2.golün gelmesini beklerken 53.dakikada Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlık dışarı çıktı.

Penaltının ardından Beşiktaş üst üste gollerle maçı kazanmasını bildi. Fenerbahçe (54) bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın (63) 9 puan gerisinde kaldı.

"İşler bizim için daha zor"

Valencia, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Valencia, "Hala çok fazla maç var. Kaçan penaltıdan sonra konsantrasyonumuz düştü. Maçtan önce de bu maçı kazanmanın önemini biliyorduk. Maalesef istediğimiz gibi olmadı. Şampiyonluk yolunda bu maç bizim için çok önemliydi. İşler bizim için daha zor. Hala daha çok maç var. Fenerbahçe'deyiz, bu nedenle sonuna kadar savaşmalıyız" ifadelerini kullandı.