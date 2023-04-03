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İzmir'de tarihi operasyon Türkiye rekoru kırıldı! Tam tamına 672 milyon 490 bin...

İzmir'de tarihi operasyon Türkiye rekoru kırıldı! Tam tamına 672 milyon 490 bin...

İZMİR'de polis ekipleri düzenlediği operasyonda 672 milyon 490 bin kaçak makaron ele geçirdi. Operasyon tek seferde yakalanan en çok kaçak makaron olarak Türkiye rekoru kırdı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda H.Ş., A.S. ve B.D.’nin Menderes ilçesinde depolarda kaçak makaron ve tütün sakladığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen 4 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda toplam 672 milyon 490 bin kaçak makaron, 1.5 ton kıyılmış tütün ele geçirilirken, 3 şüpheli de polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, İzmir polisi tarafından yapılan operasyon tek seferde yakalanan en çok kaçak makaron olarak Türkiye rekoru kırdı.

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