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Finlandiya seçimlerinde iktidar değişti Sanna Marin koltuğunu kaybetti

Finlandiya seçimlerinde iktidar değişti Sanna Marin koltuğunu kaybetti

Türkiye'nin NATO'ya katılmına onay verdiği Finlandiya'da seçimin galibi Ulusal Koalisyon Partisi oldu. Seçim yarışında hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

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Finlandiya'da resmi olmayan sonuçlara göre, Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Parti oyların yüzde 20,8'ini aldı.

Riikka Purra liderliğindeki Gerçek Finler Partisi ise oyların yüzde 20,1 ve mevcut Başbakan Sanna Marin'in Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi oyların yüzde 19,9’unu aldı.

Bu sonuçlara göre, mecliste hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı. Birinci olan partinin lideri Orpo, tüm gruplarla çoğunluk için müzakere mesajı verdi.

Mevcut Başbakan Sanna Marin de buna yeşil ışık yaktı. Ancak Marin, Gerçek Finler Partisi'ni 'ırkçı' olarak niteledi. Marin, "Masaya oturmayız" dedi.

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