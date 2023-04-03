Toros efsanesi geri dönüyor! 2023 model Toros otomobil 850 bin liraya satışa çıkıyor! İşte özellikleri...

Anadolu kırsalında halen en çok rağbet gören otomobiller sıralamasında ilk sıraları kimseye kaptırmayan Renault Toros otomobillerin üretimi yılar önce sonlandırılmıştı. 1990'lı yıllarda üretimi durdurulan Renault Toros model otomobiller, Anadolu'nun birçok yerinde halen vazgeçilmez olarak yerini koruyor. Dağ, der, bayır demeden gitmesi, parçasının çok ucuz olması, yük taşıma dahil her türlü işte kullanılabilir olması nedeniyle Toros araçlar halen yüksek fiyatlara el değiştirmeye devam ediyor. Toros tutkunları Fransa'dan gelen yeni habere çok sevinecek. 2023 model Toros'lar yakında satışa çıkacak.